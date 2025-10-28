Camila Canabal llora la muerte de su abuela: “Te voy a extrañar el resto de mi vida”

Suscríbete a nuestros canales

La animadora venezolana, Camila Canabal, sorprendió a sus seguidores la noche del 27 de octubre de 2025 al anunciar que su querida abuela falleció, cerrando así un capítulo lleno de memorias, reflexiones y afecto incondicional.

Aunque la conductora ya había compartido semanas antes un último encuentro lleno de ternura en Montevideo con su abuela, de 98 años, esta nueva información marca un quiebre doloroso en su vida personal.

La última visita de Camila Canabal a su abuela

En su publicación en redes sociales, Camila expresó que la despedida previa “dolió distinto” porque en su corazón sabía que quizá no volvería a ver a su abuela con vida.

“Esta despedida fue distinta, una despedida que condena a ese beso en la frente a la posibilidad de ser el último”, escribió desde su perfil.

La relación entre Camila y su abuela, conocida cariñosamente como ‘doña Olga’, se perfiló como uno de los vínculos más profundos en la vida de la presentadora. Nacida en Uruguay y nacionalizada venezolana, Camila no dejó que los kilómetros enfriaran ese vínculo.

En su emotivo mensaje relató cómo recorrió el cuarto de su abuela, observando cada detalle: las pecas de sus brazos, los labios pintados, su sonrisa durmiente, incluso el baúl con su blusa blanca.

Camila anunció la partida de doña Olga

Con un carrete de fotografías y videos, Canabal informó que, a los casi 100 años de edad, doña Olga había partido con Dios. “Me traiciona la tristeza de saber que se acabó el tiempo. Que ya no puedo verla más”, escribió.

“El viaje Montevideo, no tendrá la ilusión de su risa, los domingos no habrán llamadas, solo el silencio del recuerdo que jamás se llevará la brisa. El vacío es más grande que la consciencia de saber que era imposible pedir más”, agregó.

En su mensaje, prometió nunca dejar de ir a Uruguay, tierra natal de su abuelita y lugar donde pasó sus últimos años. “No voy a dejar de ir, porque hacerlo sería dejarte morir”, puntualizó.

Finalmente, la animadora añadió: “Espero haber sido la nieta que merecías, lo intenté cada día de mi vida espero haber estado a la altura. Te voy a extrañar el resto de mi vida”.