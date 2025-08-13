La junta directiva del FC Barcelona tomó decisión para acercarse al 1:1

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva luz aparece en el FC Barcelona frente a sus problemas de inscripción. La junta directiva del equipo culé, este miércoles aprobó por unanimidad el aval de siete millones que permitirá cubrir las deudas de su presupuesto generado por las secciones en caso de que sea necesario.

El presidente culé Joan Laporta y sus directivos, tenían previsto sostener una reunión hoy precisamente para tratar los temas relacionados al aval, y luego de una reunión extraordinaria, que se llevo un poco más de una hora, los directivos dieron marcha a poder hacer uso del mismo en caso de necesitarse.

El Barcelona espera por LaLiga

Según fuentes del club, si la Liga da la aprobación de los asientos VIP luego de recibir el informe auditor, quedarían alrededor de siete millones para cubrir el presupuesto por el desequilibrio económico a causa de las secciones.

Ante esto, la junta tomó la decisión de pisar un paso adelante y tener avanzado el aval con el Banc de Sabadell para que no tener que presentar problemas sobre el 1:1 en el 'fair play' financiero por esos siete millones.