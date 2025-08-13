Barcelona: Íñigo Martínez explica su salida del club blaugrana

Suscríbete a nuestros canales

Íñigo Martínez fue uno de los grandes pilares del FC Barcelona en los últimos años. Un defensor sólido en la marca, claro con las ideas y preciso en sus movimientos. A pesar de eso, decidió marcharse este verano del club, pero no antes de explicarle al club sus razones.

Martínez comentó sobre su salida: "No es que estuviera cobrando poco, mi salario era importante en el Barça. Estábamos a gusto, la familia contenta. Cuesta tomar esta decisión". Sin embargo, el español dio la clave: "Nadie está preparado para ver ese tipo de contratos".

Íñigo firmó con el Al-Nassr de manera gratuita, por 1 temporada (1 opcional) a razón de 20 millones de euros. Un contrato importante para su núcleo familiar. Martínez añadió sobre su salida: "Viendo mi trayectoria y lo que he conseguido, era el momento idóneo para dar este paso".

¿Cómo queda la defensa del Barcelona tras la salida de Íñigo Martínez?

La baja de Íñigo Martínez deja un vacío en la zaga del Barcelona. En primer lugar su perfil zurdo era importante para la anticipación y lecturas tácticas de los rivales. Por otra parte, Hansi Flick pierde a un defensor de oficio con experiencia en partidos de alta impacto.

La salida de Martínez obliga a Flick a reconfigurar su rotación: Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Eric García y Andreas Christensen para la zona central de la defensa. Los titulares en teoría serían Cubarsí y Araujo, ya jugaron juntos y se conocen bastante bien.

Íñigo Martínez: ¿La última pieza para que Al-Nassr sea campeón?

Íñigo Martínez llega al Al-Nassr como un refuerzo de lujo en una plantilla con muchas estrellas consagradas. Su experiencia en LaLiga y en encuentros internacionales le dan una lectura táctica que ayudará a equilibrar el bloque defensivo del juego que plantea Jorge De Jesus.

La idea del club saudí es consolidarse a nivel defensivo y a partir de ahí pelear por el título de liga. Tienen potencial para competir al más alto nivel y con la columna: Martínez, Brozovic, Joao Félix, Cristiano Ronaldo pueden soñar con levantar la décima liga saudí de su historia.