MLB: Manny Machado hace historia con último Grand Slam en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Manny Machado es uno de los peloteros más letales en los últimos años en Grandes Ligas. Su consistencia a nivel ofensivo lo ha llevado a ser letal en situaciones de mucho estrés para sus equipos; su última actuación lo llevó directamente a los libros de historia de Padres de San Diego.

Machado en la victoria 7-4 de Padres contra Mets de Nueva York registró: 5 turnos, 1 anotada, 3 hits, 1 jonrón, 4 impulsadas, 1 base robada. Con esos números fue superlativo para la victoria de San Diego, pero además, alcanzó una marca importante en la historia de Las Mayores.

Manny conectó un cuadrangular con las bases llenas frente a David Peterson en la alta de la 5ta entrada para colocar el juego 6-2. Con ese tablazo, logró su 14° grand slam en su carrera, a solo 2 de alcanzar el top 10 de jugadores con más grand slam en la historia de la MLB.

¿Cuáles son los peloteros con más grand slam en la historia de Grandes Ligas?

Manny Machado es el pelotero en activo con más grand slam en la historia de Grandes Ligas. Un jugador que se ha caracterizado en aparecer en momentos importantes con Padres de San Diego. En ese contexto, el dominicano está cerca de unirse a un grupo élite en la historia de la liga.

Top 10 peloteros con más grand slam en la historia de MLB

Alex Rodríguez: 25 jonrones Lou Gehrig: 23 jonrones Manny Ramírez: 21 jonrones Eddie Murray: 19 jonrones Willie McCovey: 18 jonrones Robin Ventura: 18 jonrones Jimmie Foxx: 17 jonrones Carlos Lee: 17 jonrones Ted Williams: 17 jonrones Hank Aaron: 16 jonrones

Números de Manny Machado con Padres de San Diego en 2025

Manny Machado es uno de los peloteros con mejor ritmo de competición en 2025. No tiene los registros de Aaron Judge, ni de Shohei Ohtani, pero si es igual de letal que ellos en situaciones fundamentales para ganar juegos. Con eso en mente, sus números hablan por él.

Números de Machado en 2025:

- 151 juegos, 584 turnos, 86 anotadas, 163 hits, 33 dobles, 26 jonrones, 92 impulsadas, 53 boletos, 14 bases robadas, .279 promedio, .340 OBP, .469 SLG, .809 OPS