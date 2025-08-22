Clayton Kershaw superó a Pedro Martínez en esta importante estadística (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Clayton Kershaw continúa escribiendo páginas doradas en su legendaria carrera en las Grandes Ligas. El zurdo de los Dodgers de Los Ángeles está jugando este 2025 lo que pudiese ser su última campaña, pero pese a su edad, sigue mostrando vigencia y experiencia en la lomita.

El lanzador de 37 años recientemente se unió al club de los 3000 ponches, pero su historia no termina ahi, ya que salida tras salida aumentan sus registros y entra aún más en los libros de récords en el mejor beisbol del mundo.

El pasado 21 de agosto, Keshaw consiguió su octava victoria del 2025 y la número 220 de su carrera en MLB, un número que le permitió superar a un histórico miembro del Salón de la Fama, como lo el dominicano Pedro Martínez.

Clayton Kershaw no para de hacer historia

En el juego ante los Rockies de Colorado, Kershaw alcanzó otro hito en su brillante carrera al registrar su victoria número 220 en Grandes Ligas, superando así a lanzadores de gran renombre como Kenny Rogers y al inmortal del Salón de la Fama Pedro Martínez. Con este triunfo, el zurdo de los Dodgers sigue ampliando su legado como uno de los lanzadores más dominantes de su generación.

Con la marca, también empató a Max Scherzer y a Jerry Reuss en el puesto 80 de la lista histórica de victorias en MLB. Este logro reafirma la consistencia y longevidad del tres veces ganador del Cy Young, que continúa acumulando números dignos de Cooperstown y fortaleciendo su estatus como leyenda viviente del beisbol.

En 2025, Clayton Kershaw acumula récord de 8-2, con 3.13 de efectividad, 1.20 de WHIP y 52 ponches. De por vida, tiene 220 victorias, 96 derrotas, 2.52 de ERA y 3.020 ponches en 448 juegos.