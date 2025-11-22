MLB: Luis Torrens lideró a los receptores de la Liga Nacional en esta estadística

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York sufrieron cientos de inconvenientes durante toda la temporada 2025 de la MLB. Sin embargo, tanto el manager Carlos Mendoza como el staff técnico lograron salir adelante, y parte de eso también se debió a la estupenda labor detrás del plato de Luis Torrens.

El venezolano asumió esta última campaña como el receptor suplente de Francisco Álvarez. El detalle es que al final debió cargar con el protagonismo dentro del equipo tras las lesiones y la poca producción de su compatriota, algo que le permitió incluso ser candidato al Guante de Oro.

Torrens, el mejor receptor venezolano de la Liga Nacional

Si hablamos única y exclusivamente de la faceta defensiva, no hubo receptor en el Viejo Circuito más letal que Luis Torrens, y los números no mienten. Por supuesto, se trata de un jugador que no participó en más de 86 compromisos detrás del plato, pero mientras estuvo allí fue toda una guillotina con su brazo.

A lo largo de esos 86 encuentros, el venezolano sacó de circulación a 20 peloteros en intento de robo, mientras que otros 29 se le escaparon. De esa manera dejó un porcentaje de corredores atrapados de 43%, el mejor por lejos en la Liga Nacional. De hecho, cabe agregar que Carson Kelly fue su escolta y apenas sumó 34%.

Números defensivos de Luis Torrens en la temporada 2025 de la MLB