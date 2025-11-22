MLB: Yankees podrían considerar nuevamente la opción de Eugenio Suárez

Suscríbete a nuestros canales

La agencia libre de la MLB está repleta de bateadores talentosos y de mucho poder. Entre los venezolanos más relevantes, sin duda que el nombre de Eugenio Suárez resalta por encima del resto, sobre todo con los tercera base, y eso es algo que comienza a tentar nuevamente a los Yankees de Nueva York.

Como muchos recordarán, la antesala fue uno de los puntos débiles de los neoyorquinos durante la temporada 2025, y si bien se reforzaron con Ryan McMahon durante la Fecha Límite de Cambios, al final no solucionaron nada. De hecho, hay que mencionar que a lo largo de toda la campaña desfilaron hasta cinco peloteros en esa posición.

Geno, una enorme garantía para los Yankees

Con la intención de no solo clasificar a la postemporada, sino también a la Serie Mundial, los Yankees de Nueva York tratarán de ser agresivos con las contrataciones de cara al 2026. Justamente, Eugenio Suárez parte como una de las prioridades del equipo, tomando en cuenta que también necesitan reforzar el bullpen y la primera base.

Con una posible adquisición de Geno, los del Bronx estarían sumando a un bateador de élite para la tercera base, algo que no ven desde el ya lejano Alex Rodríguez. Incluso, la idea es contar con alguien que cubra la antesala a tiempo completo, y si nos fijamos en el venezolano, desde el 2021 viene jugando en al menos 145 compromisos.

Según el sitio especializado SpotRac.com, el de Ciudad Piar tiene un valor de mercado cercano a los 15 millones de dólares. Y es que si tomamos en cuenta que tiene 34 años de edad, un posible acuerdo de dos temporadas y unos 30 millones sería más que accesible para que los Yankees vayan por el venezolano.

Por lo pronto, una pelea por un Eugenio Suárez en la agencia libre podría ser de las más reñidas durante las próximas semanas. Pero no solo Nueva York querrá apostar por él con miras a fortalecerse la próxima zafra, ya que, por ejemplo, los Tigres de Detroit también lo tienen en su radar.

