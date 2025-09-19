NFL: Jerry Jones confirma el regreso de los Dallas Cowboys al Estadio Azteca (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, confirmó que el equipo de la NFL regresará a jugar en México una vez que el Estadio Azteca esté listo tras su remodelación para la Copa del Mundo 2026. En el podcast oficial de los Cowboys, Jones destacó que volver a disputar un juego en territorio mexicano es una prioridad para la franquicia.

Expresó con certeza, "Cuando el estadio esté listo, verás a los Cowboys allá". Esta afirmación resalta la importancia que tiene México y su afición para el equipo texano, que es el más popular en el país, a pesar de no haber ganado un título de la NFL en las últimas tres décadas.

Jones subrayó que el apoyo del público mexicano es fundamental para Dallas y que regresar a jugar en México también estrechará los lazos con sus fans hispanos en Estados Unidos. Este compromiso con México reafirma la intención de los Cowboys de mantener y fortalecer su incomparable conexión con una de las aficiones más fervientes fuera de Estados Unidos, buscando que uno de los encuentros de la próxima temporada se lleve a cabo en suelo mexicano.

Estadio Azteca: clave para el regreso de la NFL a México en 2026

El regreso de los Dallas Cowboys a México está directamente vinculado a la culminación de las obras de remodelación del Estadio Azteca, que comenzaron en mayo de 2024. Este emblemático estadio, ahora conocido como Estadio Banorte, cerró sus puertas para transformarse en una sede renovada y moderna, acorde para ser escenario de partidos durante la Copa del Mundo 2026, evento en el que México será una de las sedes.

El proceso de remodelación ha obligado a la NFL a posponer su retorno a México hasta después del Mundial, por lo que la temporada 2026 será posiblemente la primera oportunidad para que Dallas y otros equipos jueguen nuevamente en el Coloso de Santa Úrsula. Esta espera no disminuye la expectativa, pues los Cowboys ya tienen experiencia histórica en este estadio, habiendo disputado tres encuentros en él desde la década de los noventa, con un registro de una victoria y dos derrotas en esos partidos.

Esta renovación no solo beneficia a los equipos y aficionados del fútbol americano, sino que también representa una renovación simbólica para la pasión que existe en México por la NFL, que los Cowboys reconocen y valoran profundamente.

El anuncio de Jerry Jones garantiza que los Dallas Cowboys serán protagonistas del relanzamiento de la NFL en México, marcando un hito importante para los aficionados y la historia del equipo. El compromiso de regresar al Estadio Azteca refuerza el vínculo especial que tiene la franquicia con México y demuestra que pronto se podrá vivir nuevamente la emoción del football americano en uno de los escenarios más emblemáticos del continente .