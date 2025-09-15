NFL: Brandon Aubrey el ex jugador de la MLS que ahora brilla con los Dallas Cowboys (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Brandon Aubrey ha vivido un camino poco convencional y lleno de perseverancia hasta convertirse en el héroe reciente de los Dallas Cowboys, tras su decisivo papel como pateador titular en la épica victoria de este domingo frente a los New York Giants en tiempo extra. Lo que comenzó como un sueño interrumpido en el mundo del fútbol profesional, se transformó en una historia de éxito en la NFL, poniendo a Aubrey en la mira de toda la liga.

De futbolista profesional a estrella inesperada en la NFL

Brandon Aubrey no llegó al fútbol americano de manera convencional. Antes de su incursión en la NFL, Aubrey fue un destacado futbolista profesional. Su carrera inició en el soccer, donde fue defensa central para el Toronto FC en la Major League Soccer (MLS), y tuvo paso por el Bethlehem Steel FC en la USL. Sin embargo, a pesar de su promesa, no logró consolidarse en el mundo del fútbol y optó por dar un giro radical a su trayectoria, apoyándose en su formación académica como ingeniero en computación antes de retomar el deporte, esta vez en la liga de fútbol americano.

Aubrey debutó en la NFL tras triunfar en la USFL con los Birmingham Stallions, firmando con los Dallas Cowboys en julio de 2023. Desde entonces, ha demostrado una notable capacidad para patear desde largas distancias con alta precisión, convirtiéndose rápidamente en una pieza clave del equipo. Su técnica, forjada en parte gracias al rigor del soccer, le ha permitido ejecutar tiros impresionantes y consistentes que han impactado decisivamente en el marcador.

El héroe del domingo: clave en la victoria ante los Giants

El domingo pasado, Aubrey reafirmó su valor siendo responsable directo de la victoria 40-37 de los Cowboys sobre los Giants. Su actuación se destacó por dos tiros de campo decisivos: primero, un espectacular gol de campo de 64 yardas en el último segundo del tiempo reglamentario para forzar la prórroga, y luego, en tiempo extra, cerró el encuentro con un gol de campo de 46 yardas cuando el reloj marcaba cero.

Esta actuación no solo le valió la ovación del público en el AT&T Stadium, sino que también confirmó la confianza que el equipo y el entrenador Brian Schottenheimer; quien destacó que intentaría patear incluso desde 70 yardas con Aubrey, gracias a su potencia y precisión. La combinación de destreza técnica, calma bajo presión y una pierna fuertemente entrenada han hecho de Brandon Aubrey uno de los pateadores más confiables y temidos en la NFL actual.

Su historia de superación, el paso de un fútbol profesional sin éxito a un lugar destacado en la NFL, y su rol crucial en la victoria más reciente de Dallas, hacen de Brandon Aubrey un relato inspirador y una referencia obligada para cualquier aficionado al deporte.

En resumen, Brandon Aubrey ha dejado claro que con trabajo y determinación se puede cambiar el destino, pasando de una carrera truncada en el fútbol a erigirse en el responsable del triunfo de los Dallas Cowboys frente a los New York Giants, sellando su nombre en la historia del equipo y de la liga.