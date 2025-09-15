NFL: Cuáles son los juegos de la jornada de este lunes 15 de septiembre (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes de Monday Night Football arrancará con un partido muy esperado entre los Houston Texans y los Tampa Bay Buccaneers. El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston a las 7 p.m.

Los Texans llegan con un comienzo difícil en la temporada 2025. En la semana 1 perdieron 14-9 contra Los Angeles Rams, mostrando dificultades ofensivas y la baja importante de Christian Kirk por lesión. Su récord actual es de 0-1, ubicándose en el tercer lugar de la AFC Sur. Buscan defender su reputación y mejorar para mantenerse en la lucha por los playoffs.

En contraste, los Buccaneers llegan con el ánimo alto tras ganar 23-20 ante los Atlanta Falcons en su primera salida. Con un récord de 1-0, lideran momentáneamente la NFC Sur. Su ataque ha lucido bien, especialmente con Baker Mayfield al mando, y su defensa fue efectiva para mantener la ventaja. Sin embargo, la ausencia de Chris Godwin afecta a los Bucs, quienes esperan superar esa dificultad.

Se espera un partido parejo, con los Texans como ligeros favoritos, ya que buscan su primera victoria y estabilizar su ofensiva y defensa. Este juego es clave para que ambos equipos no tomen un tropiezo temprano que pueda afectar sus metas divisionales y de playoffs.

Enfrentamiento de la AFC West: Raiders vs Chargers

A las 10 p.m. se jugará el partido estelar entre Las Vegas Raiders y Los Angeles Chargers en el Allegiant Stadium. Este choque de la AFC West es una rivalidad histórica con mucho en juego para ambos.

Los Chargers llegan motivados tras derrotar 27-21 a los Kansas City Chiefs, en un juego disputado en São Paulo, Brasil. Comandan momentáneamente la división con récord de 1-0, mostrando un ofensiva balanceada y defensa sólida.

Por su parte, los Raiders vienen de una importante victoria 20-13 contra los New England Patriots. Con nuevo cuerpo técnico, buscan demostrar que pueden competir al máximo y dejar atrás años de irregularidad.

Ambos equipos quieren romper largas sequías de títulos divisionales; Los Chargers no ganan la AFC West desde 2009 y los Raiders desde 2002. Los entrenadores Pete Carroll y Jim Harbaugh añaden un plus de experiencia y estrategia a este enfrentamiento.

El partido será clave para definir un líder temprano en una de las divisiones más competitivas de la NFL. Ambos equipos darán todo para asegurar la victoria, consolidar su buen comienzo y avanzar con fuerza hacia la postemporada.

Estos dos juegos prometen una noche llena de intensidad y emoción, calentando motores para la segunda semana de la NFL 2025.