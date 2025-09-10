NFL: Cuáles son los receptores que encabezan la liga en yardas por aire (+Estadística)

Suscríbete a nuestros canales

Tras el cierre de la primera semana de la temporada de la NFL, el listado de los líderes en yardas por aire ha dejado claro que tanto las jóvenes promesas como las estrellas consolidadas están llamadas a ser protagonistas en este certamen. Las actuaciones destacadas de receptores como Zay Flowers y Puka Nacua sorprenden y demuestran la importancia del juego aéreo en la actualidad de la liga.

Los mejores 5 receptores de Semana 1

1. Zay Florwers

El receptor de los Baltimore Ravens, Zay Flowers, encabeza el ranking con 143 yardas tras una presentación explosiva. Su desempeño fue fundamental para el triunfo de su equipo, mostrándose como una amenaza constante en cada snap y evidenciando una química instantánea con el mariscal de campo. Flowers no solo aportó en situaciones de largo yardaje, sino que también se mostró confiable en rutas cortas y pases bajo presión, convirtiéndose en un blanco recurrente que abrió espacios para el resto de la ofensiva.

2. Puka Nacua

Por su parte, Puka Nacua de Los Angeles Rams, con 130 yardas, se posiciona como una de las más gratas sorpresas entre los novatos. El joven receptor demostró criterio, precisión en sus rutas y una capacidad de adaptación notable ante defensas exigentes. Los Rams han encontrado en Nacua una opción inesperada pero confiable, algo que será clave ante la ausencia de figuras titulares en las próximas semanas.

3. Jaxon Smith-Njigba

El tercer lugar lo ocupa Jaxon Smith-Njigba de los Seattle Seahawks, con 124 yardas convertidas en una actuación eficiente y constante. Su capacidad para ganar separación y el control del balón en situaciones de tráfico lo comienzan a establecer como un receptor de doble amenaza: efectivo tanto en el centro del campo como atacando las bandas.

4. Keon Coleman

Dentro de este Top 5 también figura Keon Coleman de los Buffalo Bills, quien sumó 112 yardas. Coleman destaca por su físico y su agresividad en los balones divididos, consolidándose rápidamente como una opción preferente dentro de la ofensiva de Buffalo, llamada a pelear por la cima de la Conferencia Americana.

5. CeeDee Lamb

Por último, la presencia de CeeDee Lamb de los Dallas Cowboys, con 110 yardas, es una reafirmación de su estatus como uno de los mejores receptores de la NFL. Lamb sigue siendo el pilar del ataque aéreo de Dallas, mostrando una vez más su habilidad para generar jugadas grandes y su química con Dak Prescott.

La diversidad de este ranking revela el talento emergente y la profundidad de la posición de receptor en la actualidad. Los equipos que logran establecer un juego aéreo eficaz ganan una ventaja táctica decisiva en la NFL moderna, y estos cinco receptores fueron la muestra más clara durante la semana inaugural. Mirando hacia adelante, tanto los novatos como las estrellas deberán mantener su rendimiento para mantenerse en lo más alto de la estadística y contribuir a sus respectivos equipos en una temporada que apenas comienza.