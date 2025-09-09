NFL: Tyreek Hill enfrenta graves acusaciones de violencia doméstica

Suscríbete a nuestros canales

Tyreek Hill se encuentra nuevamente en el ojo del huracán por una situación extradeportiva a la NFL. El receptor de Miami Dolphins fue acusado por su aún esposa (proceso de divorcio) de haber tenido al menos ocho incidentes de violencia doméstica durante el matrimonio.

El receptor estrella de los Dolphins nuevamente se encuentra en problemas judiciale. Su esposa (separada) Keeta Vaccaro presentó documentos donde presenta múltiples actos de violencia doméstica durante el matrimonio de enero 2024 a abril de 2025.

Los documentos fueron obtenido por parte de TMZ, un medio estadounidense especializado en noticias sobre celebridades, entretenimiento y escándalos. Hill por su parte, niega las acusaciones y señala que se trata de un "chantaje mediático" para desestabilizar su carrera.

Tyreek Hill: una carrera marcada por escándalos fuera del campo

Tyreek Hill no ha sido acusado formalmente sobre la denuncia de violencia doméstica por parte de Keeta Vaccaro. Sin embargo, su carrera ha estado marcada por un escándalo detrás del otro; con muchos niveles de complejidad para una jugador de la NFL con apenas 31 años.

Escándalos de Tyreek Hill en su carrera

2014 - Violencia doméstica en la universidad

Hill fue arrestado por golpear y estrangular a su entonces novia Crystal Espinal. El jugador era parte de Oklahoma State, fue expulsado del equipo y recibió tres años de libertad condicional.

2019 - Investigación por abuso infantil

Con Kansas City Chiefs, Hill fue investigado por presunto abuso a su hijo de tres años. No fue acusado formalmente, pero la NFL lo suspendió temporalmente.

2023 - Altercado físico en Haulover Marina

Tyreek se vio involucrado en una pelea con un empleado del puerto deportivo de Miami. Fue reportado el incidente por medios locales y generó atención de la NFL.

2023 - Demanda por fractura a influencer

La modelo Sophie Hall lo demandó por presuntamente fracturarle la pierna durante una actividad en su mansión. El caso sigue en proceso.

2024 - Detención por conducción temeraria

La policía de Miami-Dade lo detuvo por exceso de velocidad y conducción temeraria. Esto ocurrió horas antes de un partido inaugural de Miami Dolphins.

2025 - Disputa doméstica y divorcio

Keeta Vaccaro, su esposa separada lo denunció con ocho incidentes de violencia doméstica entre enero de 2024 y abril 2025. No ha sido acusado formalmente, pero Hill niega los hechos.