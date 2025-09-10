NFL: Green Bay Packers y Commanders lucharán para ver quién mantiene su invicto en Semana 2

Suscríbete a nuestros canales

Los Green Bay Packers entran a la segunda semana de la temporada NFL 2025 con una motivación fuerte tras haber comenzado con victoria. En su primer partido sufrieron para dominar pero finalmente ganaron 27-13 en casa frente a los Detroit Lions, equipo que se esperaba difícil.

El mariscal de campo Jordan Love tuvo una actuación destacada al completar 16 de 22 pases para 188 yardas y dos anotaciones, mientras el corredor Josh Jacobs extendió su racha de juegos consecutivos anotando touchdown a nueve partidos. Sin embargo, lo que más brilló fue la defensiva de Green Bay, que limitó a Detroit a solo 246 yardas totales y presionó constantemente al mariscal Jared Goff.

La reciente adquisición estelar Micah Parsons, proveniente de Dallas, impactó con su velocidad y fuerza, logrando su primer sack con los Packers en el último cuarto. El entrenador Matt LaFleur mostró determinación en decisiones clave para asegurar la victoria y frenar la racha de sus rivales divisionales en Lambeau Field.

La victoria en casa puso a los Packers en una posición sólida, buscando aprovechar su estadio para mantenerse invictos y reafirmar que volverán a ser protagonistas en la NFC Norte esta temporada.

Cómo llegan los Washington Commanders para el duelo de Semana 2

Los Washington Commanders, por su parte, también llegaron a la Semana 2 con marca perfecta (1-0), tras superar 21-6 a los New York Giants en su partido inaugural. La defensa fue clave al limitar las opciones ofensivas de los Giants, quienes tuvieron problemas constantes en su ataque, especialmente en la tierra, acumulando solo 74 yardas por tierra durante el partido.

El mariscal Jayden Daniels, en su segundo año, mostró consistencia al lanzar para 233 yardas y una anotación, liderando a su equipo a una victoria sólida en casa que sirve de base para sus aspiraciones de regresar a postemporada.

A pesar de algunas imprecisiones y sanciones que generaron frustración al entrenador Dan Quinn, la defensa se mostró dominante con constantes presiones por parte de jugadores como Daron Payne, y una línea defensiva que logró mantener a raya el juego terrestre rival, un área que habían decidido reforzar esta temporada. Washington buscará mantener esa intensidad defensiva y mejorar su ofensiva para enfrentar a los Packers en un duelo clave de la NFC Norte que promete ser muy competitivo.

En este choque del jueves por la noche, ambos equipos intentarán conservar su condición de invictos en un partido que a priori se proyecta muy peleado. Para Green Bay, la localía en Lambeau Field y la contratación de Parsons son factores alentadores, mientras Washington confía en su defensa y en el crecimiento de Daniels para dar la sorpresa.

Históricamente, los Packers tienen ventaja en esta rivalidad, pero los Commanders intentarán romper su ausencia de victorias en Lambeau desde 1988. Todo apunta a que será un juego de alta intensidad que podría marcar las tendencias de la temporada para ambos equipos.