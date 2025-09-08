NFL: Lamar Jackson protagoniza incidente con fanático en la derrota contra Buffalo Bills (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En un partido vibrante que concluyó con la derrota de los Baltimore Ravens 41-40 frente a los Buffalo Bills, Lamar Jackson, quarterback estrella del equipo de Baltimore, protagonizó una situación irregular que llamó la atención de todos los asistentes y espectadores del encuentro.

Durante el tercer cuarto, tras lanzar un pase de 29 yardas para un touchdown a su compañero DeAndre Hopkins, Jackson y Hopkins celebraban cerca del primer fila del Highmark Stadium cuando un fanático vestido con una camiseta roja de los Bills intervino de forma inapropiada.

Este fanático golpeó primero el casco de Hopkins y luego el de Jackson, lo que provocó que el quarterback reaccionara impulsivamente con un empujón de dos manos que derribó al aficionado hacia atrás.

El hecho generó inmediato revuelo y la seguridad del estadio intervino expulsando al fanático, quien además recibió una sanción severa: la prohibición indefinida de asistir a cualquier estadio de la NFL. Este tipo de medidas son comunes para proteger a los jugadores y mantener la seguridad en los eventos deportivos, asegurando un ambiente seguro tanto para el público como para los deportistas.

Reacciones y reflexiones de Lamar Jackson sobre el incidente

Tras el incidente, Lamar Jackson declaró públicamente que el fanático le había golpeado y estaba hablando, motivo por el cual perdió un momento el control. Sin embargo, reconoció que debía haber actuado de forma distinta y dejar que la seguridad se hiciera cargo de la situación.

"Tienes que pensar en esas situaciones. Tienes seguridad ahí afuera; deja que la seguridad maneje eso, pero simplemente dejé que mis emociones me ganaran", comentó Jackson, quien además expresó su esperanza de que algo así no vuelva a suceder y confesó que aprendió de esta experiencia.

A pesar de este episodio, Jackson señaló que no dejará de interactuar con los fanáticos durante los partidos, algo que forma parte de la energía y emoción del juego para él. "Nunca he visto que nuestros fans hagan eso. Probablemente volveré a celebrar de la misma forma cuando anotemos un touchdown. No es nada contra los fans. Solo estoy celebrando cuando mis compañeros anotan", concluyó el quarterback, dejando claro que la relación entre jugadores y aficionados seguirá siendo cercana pero respetuosa.

Este incidente, aunque inesperado, refleja la pasión y tensión que pueden vivirse en los partidos de la NFL, sobre todo en encuentros tan cerrados como este entre Ravens y Bills, donde Baltimore perdió una ventaja considerable en el último cuarto dejando la victoria en manos del equipo local. La reacción de Jackson, un jugador dos veces MVP de la NFL, ha generado debate sobre la conducta de los jugadores y los límites en la interacción con los aficionados, así como sobre la importancia de la seguridad en los estadios para evitar este tipo de situaciones negativas.