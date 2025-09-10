NFL

NFL semana 2: Denver Broncos vs Indianapolis Colts en vivo y en exclusiva aquí

La emoción de la NFL se vivirá este domingo 14 de septiembre. No te pierdas la transmisión en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión del juego entre Denver Broncos vs Indianapolis Colts

Por Meridiano

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 02:38 pm
NFL semana 2: Denver Broncos vs Indianapolis Colts en vivo y en exclusiva aquí
Indianapolis Colts / FOTO: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

 

Los Denver Broncos llegan a esta Semana 2 de la NFL 2025 con un registro de 1-0, tras vencer a los Tennessee Titans por marcador de 20-12. Aunque la ofensiva mostró altibajos, la defensa fue dominante para lograr esa victoria.

Por su parte, los Indianapolis Colts también llegan con récord ganador, tras un estreno contundente donde brillaron tanto en ataque como en defensa. Los Colts se quedaron con el juego ante los Dolphins (33-8).

Denver vs Colts

La antesala comenzará a las 3:30p.m., mientras que el kickoff está pautado para las 4:00p.m. Los fanáticos podrán disfrutar el partido gratis en señal abierta de Meridiano Televisión. Además, en alta definición (HD) a través de Simpleplus, InterGo y NetunoGo.

Prepárate para vibrar cada jugada este domingo, solo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte. ¡La pasión de la NFL en Venezuela se juega aquí!

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto Carreras
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
NFL