NFL semana 2: Denver Broncos vs Indianapolis Colts en vivo y en exclusiva aquí

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Los Denver Broncos llegan a esta Semana 2 de la NFL 2025 con un registro de 1-0, tras vencer a los Tennessee Titans por marcador de 20-12. Aunque la ofensiva mostró altibajos, la defensa fue dominante para lograr esa victoria.

Por su parte, los Indianapolis Colts también llegan con récord ganador, tras un estreno contundente donde brillaron tanto en ataque como en defensa. Los Colts se quedaron con el juego ante los Dolphins (33-8).

Denver vs Colts

La antesala comenzará a las 3:30p.m., mientras que el kickoff está pautado para las 4:00p.m. Los fanáticos podrán disfrutar el partido gratis en señal abierta de Meridiano Televisión. Además, en alta definición (HD) a través de Simpleplus, InterGo y NetunoGo.

Prepárate para vibrar cada jugada este domingo, solo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte. ¡La pasión de la NFL en Venezuela se juega aquí!