NFL: Mac Jones tomará el mando de los San Francisco 49ers tras lesión de Purdy (+Detalles)

Mac Jones será el mariscal de campo titular de los San Francisco 49ers este fin de semana, en el duelo frente a los New Orleans Saints, después de la lesión de Brock Purdy. Para el exjugador de los New England Patriots, este partido representa mucho más que un simple inicio en temporada regular: es la oportunidad de revivir una carrera que llegó a prometer mucho, pero que en los últimos años estuvo marcada por la irregularidad.

La decisión de Kyle Shanahan se da en un contexto en el que la franquicia ya conocía bien a Jones, pues en el Draft de 2021 los 49ers habían considerado seriamente seleccionarlo con su elección número tres global, aunque en ese momento prefirieron apostar por Trey Lance, movimiento que con el tiempo no resultó como esperaban. Cuatro años después, las vueltas de la NFL hacen que Jones, ahora con un contrato de dos temporadas en San Francisco, tenga la posibilidad de demostrar que todavía puede rendir al más alto nivel.

Una segunda oportunidad en San Francisco

Jones, de 26 años, se ganó la confianza del equipo desde su llegada en marzo y ahora recibe la responsabilidad de conducir la ofensiva ante la ausencia de Purdy, quien sufre una lesión en el dedo del pie que lo mantendrá fuera al menos por este fin de semana. Durante toda la semana, el exjugador de Alabama trabajó con el primer equipo en los entrenamientos y los elogios no tardaron en llegar, sobre todo desde Shanahan, quien destacó su actitud y su capacidad para adaptarse rápidamente al sistema: “Mac ha sido increíble. Se ha mantenido firme desde el campamento y nuestro equipo cree en él”, afirmó el entrenador.

En una ofensiva dinámica como la de los 49ers, rodeado de armas como Deebo Samuel, Brandon Aiyuk, George Kittle y respaldado por la solidez defensiva que encabeza Nick Bosa, Jones tendrá una plataforma ideal para recuperar confianza y ritmo. Además, a diferencia de su experiencia más reciente en Jacksonville —cuando le tocó sustituir a Trevor Lawrence hasta la Semana 10—, ahora llega con el beneficio de la continuidad en los entrenamientos y el timing fresco del inicio de campaña.

El reto personal de Mac Jones

Su trayectoria ha sido una montaña rusa. En 2021, como novato con los Patriots, llevó al equipo a los playoffs y recibió elogios como un posible heredero del legado de Tom Brady en Foxborough. Sin embargo, sus números en las dos temporadas posteriores fueron preocupantes: un récord de 4-14, con 16 pases de touchdown, 20 intercepciones y un rating de apenas 77.1.

Hoy, Jones se aferra a esta nueva oportunidad en la Bahía. “He trabajado para este momento y lo único que puedo pedir es darme la chance de competir”, expresó el quarterback. Con Purdy en la lista de semana a semana y la expectativa aún incierta sobre su recuperación, el ex Patriot podría tener un margen mayor de partidos para mostrar su valía.

El domingo, el Levi’s Stadium pondrá la lupa sobre un hombre que alguna vez estuvo a punto de vestir la camiseta de los 49ers desde el principio y que ahora, en circunstancias diferentes, recibe el mando de una franquicia que aspira a pelear por el título.