NFL: ¿Qué es el “turf toe” la grave lesión que obligará a Joe Burrow a pasar por el quirófano? (+Detalles)

Joe Burrow, el mariscal de campo estrella de los Cincinnati Bengals, sufrió una lesión que podría cambiar el curso de su temporada y de su equipo. Durante el partido del domingo contra los Jacksonville Jaguars, Burrow salió del campo en la segunda mitad debido a una lesión en el dedo gordo del pie izquierdo, conocida como "turf toe".

La lesión ocurrió en el segundo cuarto cuando Burrow fue derribado en un sack por el jugador defensivo de los Jaguars, Arik Armstead, quien atrapó al quarterback por el tobillo derecho, haciendo que Burrow cayera de forma comprometida y quedara atrapado bajo varios jugadores. Esto dejó a Burrow con evidente dolor en la zona del pie y dificultad para caminar. Inicialmente, intentó levantarse y caminar hacia el vestuario, pero tuvo que ser ayudado por entrenadores, y luego se le vio usando muletas y una bota ortopédica tras el partido.

Los Bengals confirmaron que Burrow se sometió a una resonancia magnética (MRI) que reveló una lesión grave de grado 3 en el dedo gordo del pie, que es una lesión importante del ligamento que frecuentemente requiere cirugía. Tras estas pruebas, se reportó que Joe Burrow necesitará pasar por el quirófano para reparar el daño y, por lo tanto, estará fuera de acción al menos por tres meses, lo que impactará la mayor parte de esta temporada regular 2025.

Esta lesión de "turf toe" sucede en un momento complicado para Burrow y los Bengals, quienes venían de un arranque prometedor con dos victorias consecutivas tras varios años sin lograrlo.

¿Qué es la lesión "turf toe" y cómo afectará a Joe Burrow?

La lesión conocida como "turf toe" es una lesión del ligamento del dedo gordo del pie que ocurre frecuentemente en deportes sobre superficie dura y sintética, como el césped artificial de los estadios de fútbol americano. Es causada por una hiperextensión traumática del dedo gordo del pie, como cuando se queda atrapado debajo del cuerpo o se dobla de manera forzada.

Esta lesión puede provocar dolor intenso, inflamación, inestabilidad en el pie y dificultad para realizar movimientos esenciales para un quarterback, como correr, pivotear o lanzar con fuerza.

El grado 3 de "turf toe" indica una rotura completa del ligamento, lo que requiere cirugía para reparar el daño y rehabilitación prolongada. En el caso de Joe Burrow, esta cirugía y su recuperación se estiman en al menos tres meses de baja, lo cual significa que probablemente se perderá la mayoría de la temporada regular. Burrow ha sufrido lesiones importantes en el pasado, como una rotura de ligamentos de rodilla en su temporada de novato (2020) que lo dejó fuera seis partidos, y una lesión de muñeca en 2023 que también terminó anticipadamente su campaña, por lo que esta nueva lesión supone otro gran desafío para su carrera.

La ausencia de Burrow generará un gran impacto en Cincinnati, que tendrá que depender de su suplente Jake Browning, quien ya cumplió en la victoria ante Jacksonville. Los Bengals, equipo con aspiraciones de llegar lejos en los playoffs, deberán adaptarse para intentar sostener su juego sin su quarterback franquicia por varios meses mientras Burrow se recupera de esta delicada lesión.