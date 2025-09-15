NFL: Jayden Daniels en duda ante Raiders por lesión de rodilla (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Jayden Daniels es la gran incógnita de la semana para los Washington Commanders. El mariscal de campo, nombrado Novato Ofensivo del Año en la pasada temporada, sufrió una molestia en la rodilla durante la derrota 27-18 frente a los Green Bay Packers y podría quedar fuera del duelo del próximo domingo ante los Las Vegas Raiders.

El entrenador en jefe Dan Quinn confirmó este lunes que la situación está “en el aire” y que Daniels está considerado día a día, a la espera de ver cómo responde físicamente a la recuperación. El quarterback completó el juego contra los Packers a pesar de haber sido capturado en cuatro ocasiones y sometido a una presión constante por parte de la defensiva rival.

Daniels, entre la duda y la esperanza

La resonancia magnética realizada a Daniels no reveló un daño estructural grave, pero los médicos del equipo determinaron que será necesario monitorear su evolución en aspectos claves como la fuerza, la velocidad, los movimientos de cambio de dirección y la capacidad de soportar giros y pivotes. Solo con esos parámetros aprobados podrá recibir luz verde para enfrentar a Las Vegas.

“Sabemos lo importante que es Jayden para nosotros”, expresó Quinn en su comparecencia ante los medios. “Queremos asegurarnos de que pueda ser absolutamente él mismo cuando regrese al campo”. El entrenador agregó que es probable que la decisión final sobre su participación no llegue hasta el viernes, dejando abierta la posibilidad de que Washington deba recurrir a Marcus Mariota, su experimentado suplente.

En el último enfrentamiento, Daniels lanzó 24 de 42 pases para un total de 200 yardas, incluyendo dos touchdowns en el cuarto periodo, aunque apenas pudo aportar 17 yardas por tierra en siete acarreos, limitado por la presión defensiva y, posiblemente, por la incomodidad física.

Washington lidia con más bajas sensibles

El panorama de los Commanders luce complicado. Además de la duda sobre su quarterback titular, el equipo enfrenta una oleada de lesiones que afecta piezas fundamentales de su plantel. El corredor Austin Ekeler se rompió el tendón de Aquiles derecho y quedó fuera por toda la campaña, mientras que el ala defensiva Deatrich Wise Jr. también fue colocado en la reserva de lesionados tras requerir cirugía por un problema en el cuádriceps.

Por si fuera poco, el ala cerrada John Bates y el receptor abierto Noah Brown sufrieron dolencias en la ingle frente a Green Bay y es poco probable que estén disponibles el domingo. Para reforzar posiciones clave, Washington sumó al corredor Chase Edmonds a su escuadra de práctica, además de firmar al ala defensiva Jalyn Holmes y al receptor Chris Moore.

Con récord de 1-1 y la necesidad de evitar un arranque negativo en la temporada, los Commanders aguardan con incertidumbre la evolución de Jayden Daniels, conscientes de que su presencia podría marcar la diferencia en un partido vital contra los Raiders de Las Vegas.