NFL: Buffalo Bills mantienen dominio y vencen 31-21 a Miami en duelo divisional (+Detalles)

Los Buffalo Bills volvieron a dejar en claro su dominio ante los Miami Dolphins en el Thursday Night Football, imponiéndose por 31-21 en un partido donde Josh Allen brilló con tres pases de touchdown y la defensa respondió en los momentos más críticos.

Aunque los Dolphins lucharon hasta el final e incluso tuvieron la oportunidad de empatar el marcador en el último cuarto, un error de Tua Tagovailoa y la solidez defensiva de Buffalo inclinaron la balanza a favor de los dirigidos por Sean McDermott, que mantienen su racha positiva frente a su rival divisional.

Josh Allen y la ofensiva marcan el ritmo

El mariscal de campo Josh Allen mostró nuevamente por qué se ha convertido en la pesadilla de Miami. Con 22 pases completos en 28 intentos, lanzó para 213 yardas y sumó tres envíos de anotación, incluido un pase decisivo de 15 yardas a Khalil Shakir a poco más de siete minutos del final. Esa conexión rompió el empate a 21 puntos y puso a los Bills en control definitivo del encuentro.

La producción ofensiva no se limitó al brazo de Allen. El corredor James Cook aportó 108 yardas por tierra y una anotación de dos yardas, convirtiéndose en el primer jugador en superar la barrera de las 100 yardas frente a la defensa de Miami en 36 juegos consecutivos. Dalton Kincaid y el novato Jackson Hawes completaron la lista de receptores que se vistieron de héroes con sus respectivas recepciones de touchdown.

Aunque Miami mostró resistencia con anotaciones de Jaylen Waddle y Tyreek Hill, además de un acarreo de Ollie Gordon, la consistencia de Buffalo fue demasiado como para resistir durante todo el partido. Al final, la ofensiva de los Bills supo capitalizar cada error rival.

La defensa de Buffalo cerró el juego

El momento que definió el rumbo llegó con tres minutos por jugarse. Los Dolphins estaban a solo 21 yardas de la zona de anotación, listos para empatar, cuando Tua Tagovailoa intentó un pase rápido hacia Waddle. Sin embargo, el linebacker Terrel Bernard lo leyó a la perfección y se anticipó para quedarse con la única intercepción del duelo. La jugada estuvo acompañada por la presión de Deone Walker, quien desvió ligeramente el envío y facilitó el robo de balón.

Pese a que Miami convirtió 10 de 15 terceras oportunidades y mantuvo el juego parejo, la falta de disciplina volvió a pasarles factura. Una penalidad de roughing al pateador por parte de Zach Sieler dio vida a una ofensiva de los Bills que, cinco jugadas más tarde, terminó en touchdown de Shakir. Ese error fue tan costoso como el pase interceptado que sentenció sus aspiraciones.

Con esta victoria, Buffalo coloca su récord en 3-0 y ratifica su hegemonía en la AFC Este al sumar 14 triunfos en los últimos 15 enfrentamientos ante Miami y siete consecutivos, incluyendo playoffs. Allen, además, mejoró su impresionante récord a 14-2 frente a los Dolphins con 43 envíos de touchdown en esos compromisos.

Mientras tanto, Miami arranca la temporada con marca de 0-3, su peor inicio desde 2019, y las críticas hacia el entrenador Mike McDaniel comienzan a crecer tras acumular un registro de 8-13 desde la derrota en la ronda de comodines de 2023.