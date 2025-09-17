NFL: Bills invictos reciben a unos Dolphins que atraviesan un pésimo momento (+Estadísticas)

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves por la noche, el escenario del Thursday Night Football (TNF) tendrá un enfrentamiento vibrante entre dos rivales divisionales: los Buffalo Bills y los Miami Dolphins. El partido se llevará a cabo en el Highmark Stadium en Orchard Park, Nueva York, y será un choque que marcará las primeras impresiones de la temporada para ambos equipos en la Conferencia Americana (AFC).

Los Bills llegan con un récord impecable de 2-0, mientras que los Dolphins continúan buscando su primer triunfo tras haber comenzado la temporada con dos derrotas consecutivas. Esta diferencia en la tabla de posiciones refleja la disparidad en el rendimiento observado hasta ahora en el año.

Buffalo Bills: una ofensiva imparable liderada por Josh Allen

Los Buffalo Bills han mostrado un arranque de temporada envidiable, especialmente gracias a la precisión y dinamismo de su mariscal de campo Josh Allen, quien parece una máquina perfectamente aceitada. Con un total de 71 puntos anotados en dos partidos, los Bills ostentan la segunda mejor ofensiva de la AFC. Allen ha demostrado versatilidad y efectividad en todas las áreas del juego aéreo, destacándose tanto en pases cortos, como también en rutas medias y largas.

En la presente temporada, Allen ha acumulado 542 yardas por pase y dos touchdowns sin ninguna intercepción, lo que refleja su estado de forma óptimo. Su capacidad para improvisar y lanzar con precisión a múltiples receptores ha puesto a los defensores contrarios en constante ventaja. Además, el equipo cuenta con un sólido juego terrestre que complementa la ofensiva aérea, convirtiendo a Buffalo en un equipo muy difícil de detener.

Miami Dolphins: en busca de su primer triunfo con retos ofensivos

En contraste con Buffalo, los Miami Dolphins han tenido un inicio complicado, acumulando solo 35 puntos en total en las dos primeras fechas, promediando 17.5 unidades por partido, ubicándose así entre los últimos lugares de la conferencia en producción ofensiva. La ofensiva de los Dolphins ha carecido de explosividad y consistencia, y esto se refleja en sus problemas para anotar y sostener ataques prolongados.

Además, problemas defensivos han complicado aún más el panorama para Miami, permitiendo a sus rivales convertir con relativa facilidad. Su mariscal de campo Tua Tagovailoa tiene un récord desfavorable contra Buffalo, con nueve touchdowns, diez intercepciones y 14 capturas sufridas en encuentros pasados, y el equipo ha perdido seis juegos consecutivos ante los Bills.

Este enfrentamiento promete mucho, ya que mientras los Bills buscan consolidar su dominio y mantener su racha invicta, los Dolphins tienen la motivación de revertir la situación y conseguir su primera victoria para no quedar relegados demasiado temprano en la temporada. El encuentro será clave para la moral de ambos conjuntos y tendrá el foco de atención de los aficionados en la AFC este jueves por la noche.