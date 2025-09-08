NFL: Josh Allen y el cuarto más dominante jamás registrado en la historia

Suscríbete a nuestros canales

Josh Allen podría ser sin ninguna duda el mejor mariscal de campo de la NFL. Es un jugador capaz de liderar y cambiar la narrativa de un juego. En la primera actuación de la temporada 2025 registró una noche histórica nunca vista; en una remontada épica para Buffalo Bills.

Allen en la victoria 41-40 de Bills contra Baltimore Ravens registró: 33-46 conversiones, 394 yardas, 2 TD, 14 acarreos, 30 yardas, 2 TD. Con esos números puede sorprender a propios y extraños; lo más impresionantes es que hizo 250 yardas y dos TD por tierra en el último cuarto.

Esa es una de las hazañas más impresionantes en la NFL, ningún otro mariscal de campo alcanzó ese registro en la historia de la liga. Josh demostró que es dueño de la narrativa del quarterback y que solo él puede imponer y romper registros. No es solo el MVP del 2024, es el #1 de la liga.

¿Cómo se gestó la hazaña de Josh Allen en el último cuarto?

Buffalo Bills perdía 40-25 con menos de cinco minutos en el reloj. Algunos fanáticos abandonaban el estadio, pero Josh Allen tenía una objetivo. En cuarta y dos, conectó un pase para Keon Coleman, luego anotó dos veces por tierra y cerró con un drive final que selló la remontada.

La defensa también se vió en un nivel superlativo. Ed Oliver forzó un balón suelto a Derrick Henry y abrió la puerta. Allen sumó 251 yardas áreas y tres TD en el cuarto, con rating de 131.3. Una actuación brillante que le daría la victoria a cualquier equipo, pero él lo hizo en el último cuarto.

Números de Buffalo Bills en la remontada histórica