Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers: Semana 3 de la NFL por Meridiano Televisión

Este domingo 21 de septiembre Meridiano Televisión transmitirá en exclusiva el juego entre Arizona vs 49ers

Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 12:57 pm
Por Andrea Matos Viveiros

Arizona Cardinals y San Francisco 49ers llegan a la Semana 3 de la NFL con récord de 2-0. La semana anterior, Cardinals superó a Carolina Panthers, mientras que 49ers selló la victoria frente a New Orleans Saints.

Tras dos victorias como visitantes, San Francisco enfrentará su primer partido como local en Santa Clara.

El partido Cardinals vs 49ers en la Semana 3 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo y en exclusiva para Venezuela por Meridiano Televisión. Puedes disfrutarlo gratis en señal abierta y en HD a través de Simpleplus, InterGo y NeyUnoGo.

  • Domingo 21 de septiembre: Antesala 4:00p.m. Kickoff 4:25p.m.

 

Meridiano Televisión es el único canal de señal abierta en Venezuela que transmite la temporada de la NFL y, desde ya, se prepara para el Super Bowl. Además, este lunes a las 7:00p.m. no te pierdas el resumen de resultados y análisis de Zona Touchdown. ¡Sientoniza el canal de los especialistas en deporte!

Viernes 19 de Septiembre de 2025
