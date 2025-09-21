Victoria agónica de los San Francisco 49ers que pudo ver por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Eddy Pineiro, el pateador recién contratado, aseguró el tercer triunfos consecutivo de los San Francisco 49ers al conectar un gol de campo de 35 yardas en la última jugada del partido. Con la victoria el equipo de California se afianza en la cima de la división Oeste de la Conferencia Nacional.

Los 49ers (3-0) se impusieron por marcador de 16-15 sobre los Arizona Cardinals (2-1) en la Semana 3 de la Liga de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés). El equipo jugó sin el mariscal de campo titular Brock Purdy. Además la franquicia también perdió a su ala defensiva, Nick Bosa, quien tuvo una torcedura de rodilla.

Último cuarto determinante

La actuación del novato Upton Stout fue determinante, ya que frustró un pase clave en la tercera oportunidad de Arizona (2-1), lo que forzó un despeje. Luego, Mac Jones lideró con calma la ofensiva ganadora. Tomó el balón desde su propia yarda 20 con 1:46 por jugar, Jones completó cinco pases para 59 yardas, colocando a los 49ers en una posición ideal para el gol de campo decisivo.

Eddy Pineiro, quien había sido reclutado tras los fallos de Jake Moody en el primer partido, selló la victoria con su patada.

Los Cardinals se habían adelantado con un safety provocado por Calais Campbell, el primero de este tipo en el último cuarto en casi 11 años. Sin embargo, no pudieron mantener la ventaja.

A pesar de que los equipos se limitaron a goles de campo en los primeros tres cuartos, la ofensiva se desató en el último periodo con pases de touchdown de 1 yarda. Jones conectó con Kyle Juszczyk para darle la ventaja a San Francisco, y Kyler Murray empató el marcador con un pase a Trey McBride.

Ambos equipos desaprovecharon oportunidades claras de touchdown en el tercer cuarto, viéndose obligados a conformarse con goles de campo, lo que mantuvo el partido con una intensa tensión hasta el final.

Próximo partido

Los Arizona Cardinals recibirán a los Seattle Seahawks el próximo jueves por la noche en la apertura de la Semana 4 de la NFL. Mientras que los San Francisco 49ers recibirán a los Jacksonville Jaguars el domingo 28 de septiembre.