NFL: ¿Por qué Brock Purdy no aparece en el Top 100 de 2025?

Suscríbete a nuestros canales

Brock Purdy no forma parte del top 100 de los mejores jugadores de la NFL en 2025. Esta situación ha generado una gran controversia en San Francisco, en parte porque es un ranking que lo votan los propios jugadores y no incluyen a un QB de un contrato de 265 millones de dólares.

Purdy jugó 15 partidos en 2024, lanzando 3864 yardas, con 20 touchdowns y 12 intercepciones. Su rating bajó de 113.0 en 2023 a 96.1, esto motivado a las ausencias de McCaffrey, Aiyuk y Trent Williams. A pesar de eso, aún continua siendo un QB de primer nivel que puede sorprender a más de uno.

La falta de Purdy en el top 100 de la NFL se explica por que la liga premia el brillo individual y no la funcionalidad. Su estilo no genera highlights virales, ni estadísticas descomunales. Es efectivo, pero no espectacular, Brock es un valor importante para San Francisco 49ers, pero no deslumbra.

Brock Purdy un año para dejar una huella en la NFL

Brock Purdy tiene un 2025 con un objetivo claro: consolidarse como mariscal funcional en una liga de impacto visible. No tiene que ser top 10 en estadísticas, ni ser el más espectacular, pero si debe liderar a San Francisco 49ers ofensivamente, para cambiar la narrativa que se tiene de él.

Con una ofensiva sana, a pesar del calendario complicado, Purdy tiene la tarea de responder de manera eficiente. Si Kyle Shanahan corrige los problemas del 2024, el mariscal puede dejar una huella en la liga sin necesidad de convertirse en Josh Allen o Patrick Mahomes, la funcionalidad puede llevarlo al tope de los QB.

Brock Purdy se ve en el espejo de Tom Brady

Como Tom Brady en 2000, Brock Purdy llegó a la NFL sin reflectores, etiquetado como 'Mr. Irrelevant'. Hoy, con 25 años está fuera del top 100, pero debe mirarse en el espejo de Brady y entender que el camino no se mide por rankings, sino por rendimiento. Si trabaja fuerte con precisión, puede demostrar que se equivocan con él.