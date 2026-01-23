La defensa #1 contra el ataque #1: Seahawks y Rams definen al campeón de la NFC

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 25 de enero de 2026, el Lumen Field de Seattle será el epicentro del fútbol americano cuando los Seattle Seahawks (15-3) reciban a los Los Angeles Rams (14-5) por el campeonato de la NFC. Con un boleto al Super Bowl en juego, este duelo divisional promete emociones fuertes, considerando que su último enfrentamiento en diciembre se decidió en tiempo extra.

Seattle: La defensa número uno busca el título

Los Seahawks llegan con el impulso de una victoria aplastante (41-6) sobre San Francisco. Su defensa, clasificada como la mejor de la liga en puntos permitidos, será la prueba de fuego para el ataque de Los Ángeles. En la ofensiva, Kenneth Walker III llega encendido tras empatar un récord de franquicia con tres touchdowns terrestres la semana pasada. Ante la baja de Zach Charbonnet, Walker cargará con todo el peso del juego terrestre.

El receptor Jaxon Smith-Njigba, líder en yardas de la NFL, y el ex-Ram Cooper Kupp, serán las armas principales para un Sam Darnold que, aunque limitado por una lesión en el oblicuo, ha demostrado gran nivel bajo la presión de la postemporada.

Los Angeles: La ofensiva aérea contra la adversidad

Los Rams cuentan con la ofensiva número 1 de la liga y buscan mantener el invicto de Sean McVay (2-0) en finales de conferencia. La clave para Matthew Stafford será la protección; el regreso del guardia Kevin Dotson ha sido vital para el éxito del bloqueo terrestre y la estabilidad del bolsillo.

Aunque Stafford no lanzó touchdowns la semana pasada ante Chicago, la presencia de Kyren Williams (dos anotaciones por tierra) y la capacidad de Cobie Durant para generar robos de balón mantienen a los Rams como un rival temible. Sin embargo, su secundaria llega mermada por lesiones, lo que podría ser un factor crítico ante el arsenal aéreo de Seattle.

Estadísticas y tendencias de apuestas

Hándicap: Seattle abre como favorito por -2.5 puntos .

Historial: Aunque Seattle lidera la serie histórica 29-28, los Rams han ganado 4 de sus últimos 6 juegos en Seattle.

Margen de victoria: Los últimos cinco juegos entre ambos se han decidido por una sola posesión.

Pronóstico de MeridianoBet

Dada la paridad de los equipos y la historia reciente de marcadores cerrados, se espera un juego decidido en los minutos finales.

Elección de la redacción: La localía y la defensa de Seattle son factores determinantes, pero los Rams suelen crecerse en Seattle en postemporada (2-0). Se recomienda el Hándicap de Los Angeles Rams (+2.5) o apostar a que el partido se decide por menos de 3 puntos

R: Luimar González