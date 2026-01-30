¿Veto a Belichick? El Salón de la Fama advierte con expulsar a miembros del comité

Suscríbete a nuestros canales

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional lanzó una advertencia sin precedentes: la institución podría remover a los integrantes de su comité de selección si se comprueba cualquier tipo de irregularidad o violación ética en las votaciones.

Defensa de la integridad institucional

"Cada año, el Salón de la Fama revisa el proceso y la composición del Comité de Selección, integrado por 50 personas. Si se determina que algún miembro violó los estatutos, se tomarán medidas drásticas", declaró la organización mediante un comunicado.

Este anuncio surge tras los informes que indican una posible colusión o "boicot" interno para evitar el ingreso de ciertas figuras. La selección de cada generación es la tarea más sagrada del Salón de la Fama, y la sola sospecha de agendas personales por encima de los méritos deportivos ha puesto a la directiva en estado de alerta.

El "no" a Bill Belichick: un terremoto en la liga

La declaración oficial llega apenas 24 horas después de que se filtrara que Bill Belichick, el entrenador más laureado en la era del Super Bowl, no sería incluido en su primer año de elegibilidad (Clase de 2026). Para ser inducido, un candidato requiere al menos 40 de los 50 votos posibles; según los informes, Belichick no alcanzó esa cifra.

La noticia generó una indignación inmediata. Tom Brady, quien ganó seis anillos junto a Belichick en New England, no ocultó su incredulidad: "Si él no entra en su primera votación, entonces ningún entrenador debería hacerlo jamás. Es completamente ridículo; la gente se merece este reconocimiento por lo que hizo en el campo", afirmó el legendario mariscal de campo.

¿Venganza o ética deportiva?

A sus 73 años, los números de Belichick son incuestionables: seis trofeos Lombardi y 31 victorias en postemporada (récord histórico). Sin embargo, su carrera estuvo marcada por controversias como el Spygate y el Deflategate.

Se rumorea que el exgerente general de los Colts, Bill Polian, quien es miembro del Salón de la Fama, supuestamente presionó a otros votantes para que Belichick "esperara un año" como castigo moral por los escándalos de espionaje.

Aunque Polian declaró a ESPN estar "95% seguro" de haber votado por Belichick, la sospecha de un cabildeo negativo en contra del entrenador es precisamente lo que el Salón de la Fama busca investigar bajo sus nuevos protocolos de conducta.