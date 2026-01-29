NFL: Los entrenadores mejor pagados de América en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Es conocido que la NFL es una de las ligas deportivas más poderosas del mundo. Sin embargo, nadie imaginó que los entrenadores mejores pagados de los Estados Unidos estuvieran en dicha competición. Al ser un deporte de resultados inmediatos, los despidos ocurren año a año.

A pesar de esa consigna la National Football League tiene los salarios más altos entre entrenadores de América. Siendo Andy Reid y el recién nombrado head coach de New York Giants John Harbaugh los número 1. Eso sí, hay una figura del deporte que aparece para impulsar su propia disciplina

Steve Kerr se cuela en el top 5 de mejores entrenadores a nivel salarial de Estados Unidos. Lo hace desde su lugar como coach de Golden State Warriors: sus títulos, dominio en la liga y cambio en la NBA lo convierte en una figura importante en el organigrama de la franquicia, lo que le da un salario especial.

¿Quiénes son los entrenadores mejor pagados en el deporte de Estados Unidos?

Ya conocemos que Andy Reid está en el lugar de honor, pero no su salario. Algo que abrirá la mente de propios y extraños a la hora de valorar porque la NFL es la liga deportiva más poderosa del mundo. Eso sí, todos los que están en la lista, son leyendas del liderazgo.

Top 5 entrenadores mejor pagados en América por año:

Andy Reid - Kansas City Chief (NFL): 20 millones de dólares John Harbaugh - New York Giants (NFL): 20 millones de dólares Sean Payton - Denver Broncos (NFL): 18 millones de dólares Steve Kerr - Golden State Warriors (NBA): 17.5 millones de dólares Jim Harbaugh - Los Ángeles Chargers (NFL): 10 millones de dólares

Andy Reid preparado para volver con Kansas City Chiefs más fuertes en 2026

Andy Reid ha calificado la actual campaña de Kansas City Chiefs como un fracaso inaceptable tras el récord de 6-11. Con la mirada en la temporada 2026, el estratega planea una reestructuración total para recuperar el dominio de la AFC. Los cambios en el roster serán la base de este renacimiento.

La gran incógnita será el inicio del torneo sin Patrick Mahomes. Ante su baja por lesión, Chiefs deberán demostrar su profundidad táctica en las primeras semanas. La resiliencia del equipo de Misuri será puesta a prueba antes del regreso de su quarterback estrella.