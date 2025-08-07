MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras la reciente jornada (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada de Las Mayores, se disputó en este miércoles, 6 de agosto y como es tradición, hay que chequear cómo marcha la tabla de posiciones, incluyendo el comodín en ambos circuitos.

Todas las casillas marchan de la misma forma, sin embargo, ya hubo uno organización en que llegó a 70 victorias en esta temporada, los Cerveceros de Milwaukee.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Azulejos de Toronto (68-48) Medias Rojas de Boston (64-52) Yankees de Nueva York (61-54) Rays de Tampa Bay (57-59) Orioles de Baltimore (52-63)

División Central:

Tigres de Detroit (66-50) Guardianes de Cleveland (59-55) Reales de Kansas City (57-58) Mellizos de Minnesota (54-60) Medias Blancas de Chicago (42-72).

División Oeste:

Astros de Houston (64-51) Marineros de Seattle (62-53) Rangers de Texas (60-56) Angelinos de Anaheim (55-60) Atléticos de Oakland (50-66).

Comodín en la Americana:

Medias Rojas de Boston (64-52): +3.5

Marineros de Seattle (62-53): +1

Yankees de Nueva York (61-54)

Rangers de Texas (60-56)

Guardianes de Cleveland (59-55).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Phillies de Philadelphia (65-49) Mets de Nueva York (63-52) Marlins de Miami (56-57) Bravos de Atlanta (47-66) Nacionales de Washington (45-68)

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (70-44) Cachorros de Chicago (66-48) Rojos de Cincinnati (60-55) Cardenales de San Luis (58-58) Piratas de Pittsburgh (49-66)

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (66-49) Padres de San Diego (63-52) Gigantes de San Francisco (58-57) Cascabeles de Arizona (55-60) Rockies de Colorado (30-84).

Comodín en la Nacional: