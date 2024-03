Canelo Álvarez amenazado de perder título del CMB si no pelea en septiembre

El boxeo está en un momento cumbre para Saúl 'Canelo' Álvarez que se enfrentará próximamente al boxeador Jaime Munguía. Está totalmente confirmado ese combate y volverán al cuadrilátero el siguiente 4 de mayo en la T-Mobile Arena en Las Vegas; será un duelo donde se enfrenten boxeadores mexicanos en una fecha importante para el país.

Por otra parte, el mismo David Benavidez que estaba retando a Canelo Álvarez por su título de peso supermediano de la CMB resaltó que de no pelear contra él en septiembre perderá su título sin competir... "Saúl 'Canelo' Álvarez está amenazado de perder sus títulos del CMB si no tiene una pelea estelar el próximo septiembre". La única que podría tener sería con Benavidez, por lo que en teoría y se sabe la próxima carrera del boxeador mexicano.

Canelo Álvarez romperá su promesa de NO mexicanos

Saúl 'Canelo' Álvarez es uno de los boxeadores más taquilleros del momento, todos quieren medirse al mejor de los pesos y el mexicano acepta todos los combates que sean necesarios siempre y cuando haya una compensación a nivel de dinero o títulos para esforzarse al máximo. Sin embargo, tiene una promesa muy simple que no le gusta romper.

Canelo en 2021... "Yo represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido". De esta forma dejó muy claro que no tiene deseos de pelear con ningún compatriota, pero las cosas van a cambiar el próximo 4 de mayo, ya que tanto Jaime Munguía como David Benavídez están logrando muchos méritos para disputarle los títulos al Canelo.

Saúl Álvarez es dueño de los títulos supermedianos de la AMB, CMB, OMB y FIB. Con eso en mente, Munguía al vencer a John Ryder es el único retador para el título OMB contra Canelo. Por otra parte, Benavídez es campeón interino en CMB y es el siguiente reto obligatorio para Álvarez.