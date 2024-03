Ryan García vuelve a explotar en redes sociales, deja mensajes para el papa y un magnate

Ryan García sigue dando de qué hablar antes de su pelea con Devin Haney y volvió a explotar en X esta vez en contra de la Iglesia, el papa y también Elon Musk.

“Estoy confundido sobre por qué mis tweets están siendo borrados no Elon el alienígena / clon / lo que sea cuando dijo que esto era libertad de expresión", escribió 'King Ry', para luego lanzar uno de sus tuits más polémicos de la tanda matutina: "Elon Musk es el anticristo".

El mensaje contra Musk fue borrado minutos después de publicado aunque aún se mantienen los tweets sobre los abusos sexuales a menores de edad.

García siguió publicando múltiples tuits con mensajes hacia el abuso sexual de miembros de la Iglesia a los niños. Además agregó escenas de películas como Spotlight, que trata sobre los casos de agresión sexual de parte de miembros de la Iglesia en USA.

“No me importa si alguna vez vuelvo a pelear. no me importa si me quitan todo. Esto es más grande", escribió Ryan García en X.

“Ya dijeron que estoy muerto, así que no me importa, antes de irme, caeré peleando, soy un luchador”.

"Tienen el poder de comenzar a borrar tu memoria y darte poca capacidad de atención hasta el punto de agotarte tanto que comenzarás a pecar por eso y te quedarás callado y luego te permitirán recuperar tu memoria", escribió Ryan en otro de sus crípticos mensajes, que también ya fue borrado.