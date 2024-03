Ryan García genera preocupación en sus seguidores tras extraños mensajes en redes sociales

Ryan García no pasa por un buen momento en su carrera y es que el boxeador mexicano está dejando extraños mensajes en sus redes e incluso se rumoró sobre una posible muerte.

En un video que dejó en redes sociales se habla sobre la muerte del púgil mexicano y que le habían cortado la garganta, generando angustia a sus miles de seguidores sobre el estado de salud.

Andrea Celina, ex-esposa de García, dejó un mensaje en redes sociales donde desmintió los posibles rumores de su muerte.

“He estado en contacto con él y puede que parezca que está bien, pero no lo está. Sé en mi corazón que está siendo muy oprimido. Si mis seguidores que son creyentes... pueden orar por Ryan. Estoy realmente preocupada y todos los miembros de su familia también. No formamos parte de nada de esto y queremos que mejore, pero esto real. Ora por él” escribió.

Ryan García sale a dar la cara y revela que fue un hackeo

Ante los miles de rumores y noticias sobre el estado del boxeador mexicano, García salió en redes sociales en un video de un poco más de 50 segundo donde explica que está bien y que está bloqueado en redes sociales.

“Hola chicos, soy yo Ryan. Voy a explicar lo que está pasando ahora. No estoy en posesión de mi teléfono, no puedo acceder a mi Instagram., mis tarjetas están bloqueadas y solo estoy siendo real. Personalmente quería enviar un vídeo a las personas que me aman y a mis fans, a la familia que está preocupada porque estoy bien. No estoy muerto. Yo creo en Jesús” dijo en el vídeo.

Se desconoce si la pelea continuará contra Devin Haney que se disputará en abril de este año.