¡Terrorífico momento! Ryan García preocupa a sus fanáticos por inquietante publicación (+Video)

El polémico boxeador de ascendencia mexicana, Ryan García vuelve a ser noticia luego de que durante este fin de semana, luego de que publicara un video en su cuenta de Instagram en la que se leía un mensaje en el que presumía que lo habían asesinado y se generó una ola de preocupación entre los aficionados del púgil.

En el audiovisual no se ve al fajador, pero los escritos rezan: "Lo tenemos chicos. Ryan García, que en paz descanse. Perro" y "le cortamos la garganta a Ryan García y nadie lo encontrará", generando alarma.

Luego de este inquietante momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte de García o su equipo de trabajo, solo su expareja, Andrea Celina, ha sido la única en manifestarse entorno a la situación. "Estoy preocupada y todos los miembros de su familia también".

"He estado en contacto con él y puede que parezca que está bien, pero no lo está. Sé en mi corazón que está siendo muy oprimido. Si mis seguidores que son creyentes... pueden orar por Ryan. Estoy realmente preocupada y todos los miembros de su familia también. No formamos parte de nada de esto y queremos que mejore, pero esto real. Ora por él", escribió Celina en una historia de su cuenta Instagram.

García comenzó la semana pasada la promoción de su pelea contra Devin Haney, que se enfrentarán el próximo 20 de abril. Ambos sostuvieron un intenso careo en Las Vegas, pero luego de todo este incidente de "KingRyan", crece la preocupación para el equipo de su rival en el que no estarían seguro de que García invente alguna excusa para no enfrentarse en la refriega, según detalló el periodista Ricardo Celis.