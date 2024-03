Óscar De La Hoya se pronuncia sobre las decisiones de Saúl 'Canelo' Álvarez

Saúl 'Canelo' Álvarez es el boxeador más taquillero del momento, pelear con él significa una gran suma de dinero y tener los reflectores del mundo hasta el momento de la pelea. Con eso en mente y sabiendo que puede elegir rival para su próximo combate, Canelo ha tomado decisiones que para el mundo del boxeo han resultado controversiales, primero Mike Tyson le envió un recado al mexicano y ahora Óscar De La Hoya también dedicó unas palabras a su ex protegido.

Óscar De La Hoya a propósito del próximo rival de Saúl 'Canelo' Álvarez en una pelea pautada para el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena en Las Vegas resaltó que no cree que tenga una pelea pronto contra Jaime Munguía... "No lo creo. Como peleador y promotor, es una gran pelea. Siempre quise una pelea entre mexicanos, ya sea para mayo o septiembre. Obviamente, las estrellas se están alineando para que Jaime Munguía y 'Canelo' Álvarez sean esos peleadores, pero no sé cuándo vaya a pasar eso. No será el 4 de mayo".

Por otra parte, De La Hoya resaltó las malas decisiones que ha tomado Canelo Álvarez, primero sin elegir un rival claro para su próxima pelea y segundo rompiendo relaciones profesionales con Premier Boxing Champions (PBC), que le tenia asegurado un duelo contra Jermall Charlo, el gemelo de Jermell a quién venció el último año.

De La Hoya lo tiene muy claro... "Canelo tiene todas las cartas aquí (para elegir a su próximo rival), ese es el problema. Está creando todo este desastre que estamos viviendo ahora".

Saúl 'Canelo' Álvarez originalmente habría acordado una pelea con Jaime Munguía, para el próximo 4 de mayo, pero parece que no está del todo claro esa situación. De igual forma, Édgar Berlanga sería otro de los candidatos para el 4 de mayo, el boricua sería del agrado de Canelo para su primera pelea del año.

Ya sea uno u otro peleador, las cosas se resolverán pronto y se conocerá cuál será la primera pelea de Saúl Álvarez.