Esto dijo Mike Tyson sobre "El Canelo" tras rechazar pelea con Benavidez

El excampeón mundial de boxeo, Mike Tyson, criticó fuertemente a Saúl “El Canelo” Álvarez tras su rechazo a enfrentar al retador número uno al cinturón de los semis pesados David Benavidez.

Asimismo, el peso pesado se mostró asombrado de ver que “Canelo huya”, pues no puede entender cómo el pugilista tapatío “puede rechazar peleas de alto nivel”.

“No puedo creer lo que acabo de escuchar. Canelo rechazó 60 millones de dólares para pelear con Benavidez, que es un peleador tremendo, joven, fuerte, con hambre y con orgullo mexicano”, dijo.

En este sentido, cuestionó la actitud de Álvarez al tiempo que calificó al peleador como “una vergüenza”.

“¿Qué le pasa a Canelo? ¿Tiene miedo de perder? ¿No quiere darle a los fanáticos la pelea que ellos quieren ver? ¿No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos que se enfrentaron a los mejores sin importar el dinero? Esto es una vergüenza para el boxeo y para México”, dijo para el podcast Rocket.

Según palabras de Tyson, el “Canelo” Álvarez al rechazar esta bolsa buscó a Eddie Hearn, representante de Matcheoom Boxing, promotora con la que alzó el título absoluto en las 168 libras, para conseguir un otro rival más adecuado a sus exigencias.

De la misma manera, Mike Tyson aseguró que el hecho de que Canelo no haya aceptado enfrentar a David Benavidez para el 4 de mayo habla mucho del legado que tendrá en el boxeo mexicano en años venideros.

"Yo he conocido a muchos peleadores mexicanos a lo largo de mi vida y todos han sido guerreros valientes que nunca han rehuido a nadie. Canelo no está a la altura de ellos. Está manchando su nombre y su reputación”, expresó el expugilista. "Si yo fuera él, aceptaría la pelea con Benavidez y le demostraría al mundo que es el mejor. Pero parece que no tiene el valor ni el honor para hacerlo. Es una pena, porque tiene mucho talento, pero le falta corazón".