¿Cuándo fue la última vez que Canelo Álvarez peleó contra un mexicano?

Lo que parece ser un secreto a voces, podría estarse confirmando próximamente, pero de momento se maneja que el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez ya definió a su rival para la pelea definida del 4 de mayo en Las Vegas, Nevada y el campeón absoluto de las 168 libras se estaría enfrentando ante su compatriota Jaime Munguía, según lo afirman varias fuentes especializadas.

El tapatío de 33 años se ha caracterizado en los últimos años por no aceptar o buscar peleas contra púgiles coterráneos, detallando de que es algo que no lo ve bien, "Represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido", ha dicho Álvarez en varias entrevistas, pero al parecer para su venidera refriega se le ha olvidado esa premisa y estará exponiendo sus cuatro cinturones supermediano ante el joven tijuanense Munguía.

En este sentido, es importante destacar: ¿Cuándo fue la última vez que Canelo peleó contra un mexicano?. En Meridiano.net te contamos todo los detalles de esa oportunidad en la que precisamente el púgil de turno habría sido Julio César Chávez Jr.

Para muchos fanáticos del pugilismo, aún está presente en sus memorias aquella noche del sábado 6 de mayo de 2017, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, porque dos de los grandes boxeadores de ese momento se enfrentaban en uno de los mejores momentos de sus carreras; Saúl Álvarez y Julio César Chávez se subieron al ring en una refriega que en el papel lucía bastante atractiva.

Dos boxeadores mexicanos frente a frente, sin títulos de por medio, y con un límite de peso pactado en las 164.5 libras cumplidas a cabalidad. El Canelo llegó a esa pelea con una foja de 50 combates entre los cuales en 48 salió con la mano en alto, y tan solo una derrota. Mientras que el hijo de la leyenda contaba con 49 victorias y dos derrotas en 52 choques.

Tras sonar la campana, el jalisciense Álvarez mostró su calidad en los ensogados, dominando de principio a fin al "Junior" que se vio bastante deslucido en cuanto a defensa y recibió muchos golpes por parte de su rival, pero al final llegaron hasta el final del pleito, que se terminó definiendo con las tarjetas, dándole el triunfo decisión unánime para el Canelo con un amplio 120-108 por parte de cada uno de los tres jueces.