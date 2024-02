Canelo Álvarez desmiente pelea contra este boxeador norteamericano

La polémica y los constantes comentarios con respecto al caso surtieron efecto. Las continuas críticas al boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez por evitar un enfrentamiento ante David Benavidez cada vez eran mayores. Todos esperaban que de un momento a otro surgiera alguna respuesta de parte del equipo del nacido en Guadalajara. Y el comunicado llegó.

Eddy Reynoso, entrenador del actual campeón mundial, no quiso que el asunto siguiera escalando e intentó frenarlo de una vez por todas. Según el preparador, en la historia contada por el promotor de Benavidez hay muchas falsedades y cuentos de camino. Sampson Lewkowicz, quien maneja la carrera de David, comentó en días recientes que le ofrecieron 55 millones de dólares al equipo del Canelo Álvarez para establecer un contrato de pelea, pero este fue ignorado.

Reynoso ofreció una entrevista al medio deportivo ESPN, en la cual dio nuevos detalles del caso y dejó entrever que su pupilo no le teme a nadie. Por lo tanto, todo lo que se comentó es infundado.

«Me parece de muy mal gusto que digan que Canelo le tiene miedo. No sé cómo se atreven a catalogar de miedoso a un peleador que no dudó en tomar la oportunidad ante Floyd Mayweather que ha sido el mejor boxeador de los últimos 20 años, a un peleador que enfrentó al temible Gennadiy Golovkin que estaba por imponer una nueva marca de defensas en peso mediano y había noqueado a medio mundo, a un peleador que subió a peso semi completo arriesgando todo para enfrentar a Dmitry Bivol, que se midió a Miguel Cotto, que le ganó a los mejores super medianos de su momento para hacer historia”, dijo Reynoso.

El entrevistado desmintió el supuesto contrato de 55 millones de dólares y reafirmó que existen las vías legales para este proceder. Esto al parecer desatará una nueva oleada de controversia.

«La realidad es que ninguno de los grandes promotores, ni Al Haymon de Premier Boxing Champions, ni Eddie Hearn de Matchroom, ni Bob Arum de Top Rank y tampoco Óscar de la Hoya de Golden Boy me han dado una oferta para pelear con Benavidez. Canelo Team tiene línea directa con Al Haymon y dudo realmente que alguien de PBC salga a respaldar lo que está diciendo por querer salvar el manejo que ha hecho de su peleador. No es nuestra culpa que Benavidez no haya tenido las oportunidades que tanto gritan, nuestro trabajo es que Canelo brille y siga brillando como hasta ahora”, sentenció el adiestrador.