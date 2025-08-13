Leonardo DiCaprio fue detenido por la policía ¿Qué pasó?

Suscríbete a nuestros canales

Es de conocimiento que el actor estadounidense Leonardo DiCaprio le encanta viajar y disfrutar de fiestas privadas. Sin embargo, en una reciente celebración en Ibiza, vivió un momento vergonzoso cuando las autoridades lo detuvieron y registraron.

Según información de diversos medios el protagonista de la exitosa película “Titanic”, fue detenido por agentes de la Guardia Civil que inspeccionaron todas las pertenencias que tenía en su vehículo.

Video viral en redes

A través de un video en Daily Mail se aprecia a Leonardo vestido muy casual en color negro, con una gorra y esperando que las autoridades realizaran la inspección de todo. Leo estaba acompañada de su pareja, la modelo italiana Vittoria Ceretti.

Portales afirman que no era un problema de Leo con la justicia de Ibiza, sino era solo un control de seguridad para verificar que todo estuviese bien y protegido para los múltiples invitados.

“Todos fueron revisados y pidieron identificación. Es gracioso, hicieron una doble mirada y luego lo dejaron entrar”, dicen personas sobre la situación.

A la celebración asistieron otros famosos como Tobey Maguire, el eterno “Spiderman”, Kendall Jenner y el rapero estadounidense Travis Scott, quien según fue rechazado en la entrada por las autoridades.

Reacción de Leo

Aseguran que el artista de 50 años se tomó la situación con mucha sencillez y tranquilidad, atendiendo con mucha cortesía a los agentes.