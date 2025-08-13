Figura dominicana pierde terreno en la lucha por el Novato del Año de la Liga Nacional

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de las Grandes Ligas avanza de manera bastante rápida, y de hecho, ya estamos en una época propicia para darle seguimiento muy serio a los galardones de final de año, que siempre generan tanta controversia y opiniones divididas entre aficionados y periodistas.

Uno de los premios más interesantes, sin duda alguna, es el del Novato del Año, entregado al jugador recién llegado a Las Mayores que más haya podido destacar a lo largo de la campaña. Además, una buena noticia para la comunidad latina en este 2025, es que tenemos a un toletero dominicano metido de lleno en la lucha por el Novato del Año de la Liga Nacional: Agustín Ramírez.

El receptor y bateador designado oriundo de Santo Domingo ha tenido un año que realmente ha sido destacable desde el apartado ofensivo del juego, en donde sus números lo han hecho ser candidato al premio durante todo el año. Sin embargo, según la más reciente encuesta de MLB.com, parece que su candidatura pierde fuerza en detrimento de la de otro catcher.

Agustín Ramírez pierde fuerza por el Novato del Año

Y es que, según una reciente encuesta en la que 33 votantes de MLB.com formaron parte, Agustín Ramírez es actualmente el segundo favorito al Novato del Año de la Liga Nacional. Si bien esto es positivo, hay que acotar que la diferencia con el primer lugar es tremendamente amplia, por lo que las posibilidades del dominicano parecen esfumarse.

En este estudio, el careta de los Marlins de Miami recibió cuatro votos al primer lugar del galardón, 20 menos de los que recibió el receptor Drake Baldwin, de los Bravos de Atlanta, quien se alza como el claro favorito a llevarse el premio en este momento de la campaña.

Baldwin batea para .285/.352/.470/.822 en 270 turnos al bate, con 13 cuadrangulares y 52 impulsadas, números ligeramente superiores a los de Agustín Ramírez, quien posee promedios de .236/.282/.440/.722, además de 17 vuelacercas y 52 fletadas. Eso sí, todavía queda temporada y el dominicano tiene chance de revertir las cosas.

Encuesta de MLB.com al Novato del Año de la Liga Nacional 2025 (Agosto):