Muere leyenda de la salsa, Eddie Palmieri a los 88 años

Suscríbete a nuestros canales

La salsa está de luto al conocerse la muerte de Eddie Palmieri, uno de los pioneros del género en Nueva York. Sus seres queridos anunciaron el deceso del artista a los 88 años de edad.

“Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia”, escribió el vocalista Bobby Cruz en redes sociales.

Se informó que Eddie Palmieri falleció de un infarto en la tarde de este miércoles 6 de agosto.

De pionero a leyenda de la salsa

Palmieri fue uno de los primeros en sumarse a la movida salsera en Nueva York y considerado uno de los grandes innovadores de la música latina en la actualidad. Su dedicación por el oficio lo llevó a funda en 1961 la orquesta La Perfecta, siendo la plataforma para saltar a la fama a Ismael Quintana, el percusionista Manny Oquendo y el trombonista Barry Rogers.

Los premios Grammys lo reconocieron con su primer galardón en 1976 con la producción “The Sun of Latin Music”, marcando el inicio de muchos más reconocimientos de la Academia Latina de la Grabación y el público.

Éxitos de Eddie Palmieri

Con una amplia discografía, Eddie Palmieri ha colaborado con destacados artistas como Cal Tjader, Lalo Rodríguez, La India, y Tito Puente. Asimismo, sumó éxitos musicales a su lista destacando: “Azúcar", "Vámonos Pa'l Monte", "Oye los que te conviene”, "La Malanga", entre otros.

“Palo Pa' Rumba” y “Solito” son dos de los álbumes del maestro del piano con los cuales mostró su versatilidad y continuó cosechando éxitos, ganando más premios Grammy, convirtiéndose en una leyenda de la salsa.