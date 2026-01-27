José Altuve sufre terrible descenso en el ranking de segunda base de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

A muchos fanáticos le gustan los rankings, en especial cuando se trata de las Grandes Ligas. Justamente, durante este lunes MLB publicó el primero en lo que respecta a los peloteros de cada posición, iniciando con la segunda base. Allí, el nombre de José Altuve no pasó desapercibido.

Altuve, a recuperar el terreno perdido

Como algunos saben, estos top-10 se basan en las actuaciones de los jugadores durante la temporada anterior, tomando en cuenta métricas ofensivas y defensivas. Asimismo, MLB Network también realiza sus respectivos análisis con la intención de poder armar el listado de manera íntegra.

En el caso del grandeliga venezolano, su nueva posición en el ranking para esta temporada 2026 es sexto, lo que se traduce en un impresionante descenso en comparación con el año pasado. Y es que Astro Boy venía de situarse en el segundo lugar entre los intermedistas previo al inicio de la zafra 2025.

Uno de los posibles motivos de esa bajada en el top-10 podría deberse a que disputó 66 compromisos en la segunda base, su cifra más baja en una campaña luego de los 55 en 2011 (año debut en las Mayores) y de los 48 en 2020. Recordemos que el manager Joe Espada optó por usarlo en el jardín izquierdo en 47 compromisos, restándole así actividad en su posición natural.

Números de José Altuve en la temporada 2025 de la MLB