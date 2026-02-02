Conoce la jornada del 2 de febrero en la Serie del Caribe 2026

Suscríbete a nuestros canales

Tras una jornada inaugural donde el drama fue el protagonista absoluto, la Serie del Caribe 2026 continúa este lunes 2 de febrero con dos encuentros de alto calibre que definirán el rumbo temprano de la competición.

La cartelera de hoy

La acción inicia a las 3:00 PM con un auténtico "Clásico del Caribe". Los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) se enfrentarán a los Leones del Escogido (República Dominicana). Este encuentro no es solo un duelo histórico, sino un choque de trenes entre los dos únicos equipos que lograron la victoria en la jornada dominical. Quien resulte ganador este mediodía, dormirá como líder solitario del certamen.

Al caer la noche, a las 8:00 PM, el diamante recibirá a los Charros de Jalisco (México Rojo), quienes tienen la obligación de ganar ante su público para no hundirse en el sótano. Su rival serán los Federales de Chiriquí (Panamá), un equipo que llega con la ventaja de la frescura física tras haber descansado en la jornada de apertura, pero con el reto de ajustarse rápidamente al ritmo de competencia.

Así marcha la competición

La tabla de posiciones refleja la intensidad vivida en el arranque. Actualmente, Puerto Rico y República Dominicana comparten la cima con un récord de una victoria y cero derrotas, tras imponerse ambos con idéntico marcador de 5-4 en sus respectivos debuts. En el centro de la clasificación se encuentran los Federales de Chiriquí, quienes aún no han debutado y mantienen su récord intacto.

En la parte baja, la presión recae sobre los equipos anfitriones. Tanto México Rojo (Charros) como México Verde (Tomateros) registran una derrota sin victorias, quedando a un juego de distancia de la punta. La paridad es tal que todos los encuentros previos se han decidido por la mínima diferencia, lo que subraya que no hay margen de error en esta edición tapatía.

El conjunto de Puerto Rico, dirigido por Omar López, llega con la moral por las nubes tras dejar en el terreno a Culiacán con un hit de oro de Rubén Castro. Por su parte, los Leones dominicanos cuentan con un Junior Lake encendido, quien ayer se fue de 4-4, demostrando por qué son los actuales defensores del título caribeño.

Para México Rojo, la misión de esta noche es vital. Caer 0-2 en un torneo tan corto los obligaría a una remontada casi heroica para aspirar a las semifinales del viernes.