¿Le dice NO a Leones? Carlos Carrasco podría llegar a este equipo (+Detalles)

En medio de las expectativas generadas por la posible incorporación del veterano lanzador Carlos Carrasco a los Tigres del Licey, Audo Vicente, vicepresidente de operaciones y gerente general del conjunto azul, ofreció declaraciones que aclaran la situación contractual del serpentinero venezolano.

Durante una intervención reciente en “Abriendo Sports”, Vicente explicó que, aunque existe interés en el derecho, el traspaso debe pasar por ciertos procesos y contar con la aprobación tanto de los Leones del Caracas como de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

“La Liga Venezolana tiene que darle un permiso, al igual que el equipo para que sea aprobado por la Liga Dominicana”, expresó. Este tipo de cambios es muy común en el Caribe. Por lo general la gestión puede demorar unos días, el equipo originario del jugador debe aprobar la solicitud del equipo solicitante, más tarde la LVBP debe dar el visto bueno para que LIDOM acepte el acuerdo y Carrasco pueda llegar a las filas del Licey.

El equipo azul se enfoca en reforzar su rotación

La posible llegada de Carrasco se enmarca en los esfuerzos del Licey por fortalecer su cuerpo de lanzadores de cara a una nueva campaña en la que buscarán revalidar su dominio en la liga. Audo Vicente ha sido clave en la estructuración de un equipo competitivo, y su gestión ha sido reconocida con un bicampeonato y un subcampeonato en los últimos tres años. Mientras tanto, el equipo azul continúa explorando opciones en el mercado de agentes libres y jugadores disponibles para reforzar su roster.

¿Le cierra la puerta a los Leones?

Carrasco no participa en la LVBP desde la temporada 2008-2009, con apenas 21 años, deslumbró con 47 entradas lanzadas y una efectividad de 2.11, tres victorias sin derrotas, 45 ponches y un WHIP de 1.12. Su interés por vestir el uniforme del Licey para indicar que volver a jugar con el conjunto de los Leones del Caracas no está en los planes del derecho.