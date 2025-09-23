Coach Carlos ‘Beto’ Méndez da la clave de la increíble racha de Atlanta Braves

Suscríbete a nuestros canales

El despertar de los Bravos de Atlanta llegó bastante en la temporada 2025 de las Grandes Ligas. La franquicia de Georgia atraviesa por un gran momento en la recta final de la campaña con una racha de nueve victorias consecutivas.

Pese a consolidarse como el mejor equipo en las últimas dos semanas en Las Mayores, el equipo de Brian Snitker se quedó sin posibilidades de acceder a los venidero Playoffs, cortando con una seguidilla de siete clasificaciones en fila a octubre. No obstante, la novena está dejando gratas expectativas para pelear por el banderín en la próxima temporada de MLB.

Carlos ‘Beto’ Méndez, quien asumió las riendas en la actual campaña como Coach de Bateo de los Atlanta Braves, habló sobre la clave de éxito en los últimos compromisos, donde se han convertido en una verdadera zancadilla para organizaciones que se encuentran batallando para acceder a la Postemporada. El conjunto de Ronald Acuña Jr. barrió a Detroit Tigers y sumó una victoria contundente ante Houston Astros durante la cadena de triunfos.

Clave de la racha de Atlanta Braves

La recordado pelotero de los Leones del Caracas está viviendo su primera experiencia como parte de un Staff de entrenadores en las Grandes Ligas. El coach lamentó no cumplir los objetivos de avanzar a la Postemporada, pero destacó la química de los jugadores para cerrar de la mejor manera la ronda regular.

La consistencia que hemos logrado en los últimos juegos ha sido muy buena. Ahora tenemos el lineup que queríamos a principio de temporada. Estamos jugando en conjunto con el pitcheo, la defensa y bateo y esa ha sido la clave de este equipo", declaró el criollo a Alejandro Villegas de Sports Venezuela.

Además del trabajo colectivo, el desempeño individual de Ronald Acuña Jr. ha sido notable en los últimos desafíos, donde exhibe un promedio al bate de .417, dos jonrones, cinco impulsadas, ocho anotadas, 10 hits, 11 boletos, .611 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .667 en 24 turnos oficiales.