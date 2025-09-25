Cosas que pasaron en 2001, año en el cual Seattle fue campeón del Oeste de la Americana

Los Marineros saborearon la gloria después de 24 años. Seattle oficialmente conquistó el título de la División Oeste de la Liga Americana tras vencer 9-2 a los Rockies, siendo este su primer campeonato divisional desde aquella temporada de 116 triunfos en 2001. Cal Raleigh, lideró la victoria y continuó su histórica campaña con sus jonrones 59 y 60.
Pero esta gesta historia conquistada por los Marineros, ha permitido recordar el pasado y ¡Vaya que si hay que mirar bien atrás!.
Cosas que pasaron en el 2001
Desde el 2001 hasta la fecha han pasado muchos acontecimientos, deteniéndonos en el último año que Seattle fue campeón del Oeste de La America, pasaron están cosas:
- “Fallin” de Alicia Keys fue la canción número 1
- Shrek se estrenó en los cines
- Julio Rodríguez tenía solo 8 meses
- La primera película de Harry Potter fue número 1
- El iPod aún no se había lanzado
- Ichirio Suzuki estaba en su año de novato