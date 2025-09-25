Aaron Judge alcanza a Mickey Mantle en la lista de histórica de los Yankees (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Aaron Judge está teniendo otra temporada brillante con los Yankees de Nueva York en las Grandes Ligas, dejando números notables que le hacen entrar en los libros de récords de su equipo y este deporte. El jardinero recientemente superó por cuarta vez en su carrera los 50 jonrones en una campaña.

"El Juez", como es apodado vivió una notable jornada el pasado 24 de septiembre, en triunfo 8-1 de los "Mulos del Bronx" sobre Medias Blancas de Chicago. En ese juego, se fue de 4-3, con par de jonrones, cuatro carreras remolcadas y dos anotadas, una jornada que le permitió elevar su promedio a .375 en los últimos siete encuentros de esta ronda regular.

Aaron Judge hace historia en Nueva York y empata a un legendario

Judge sigue escribiendo su nombre entre las leyendas de los Yankees de Nueva York. Con sus 46 juegos de múltiples jonrones en las Grandes Ligas, el cañonero igualó nada menos que a Mickey Mantle en el segundo lugar de la historia de la franquicia en este rubro. El logro refleja no solo su poder descomunal al bate, sino también la consistencia con la que se ha convertido en una amenaza para los lanzadores rivales en cada turno.

Este hito lo coloca a un paso de escalar aún más en los libros de récords del equipo más laureado del beisbol de MLB. Judge, quien ya es el capitán de los Yankees y uno de los rostros más reconocidos de la MLB, sigue consolidando su legado con actuaciones que lo acercan a los grandes íconos de la historia del Bronx.

Tras esta nueva marca, Aaron Judge batea este 2025 para .328, con 173 hits, entre ellos 29 dobles, dos triples y 51 jonrones. Además, cuenta con 109 carreras remolcadas, 133 anotadas y 12 robos de base, todo esto en 148 desafíos con los Yankees.