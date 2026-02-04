Cleveland Cavaliers buscarán hacerse con los servicios de esta estrella

Suscríbete a nuestros canales

A menos de 24 horas para que expire el plazo de traspasos de la NBA (Trade Deadline), los Cleveland Cavaliers han puesto sus ojos en una de las piezas más cotizadas del mercado de anotadores: el escolta de los Brooklyn Nets, Cam Thomas. Según fuentes cercanas a la liga, la gerencia de Ohio busca apuntalar su rotación ofensiva tras haber sacudido los cimientos de la Conferencia Este con la reciente adquisición de James Harden.

El factor Cam Thomas: Anotación instantánea

Cam Thomas, de 24 años, se encuentra en una situación contractual estratégica tras haber firmado una oferta cualificada de 6 millones de dólares el pasado verano. Pese a promediar más de 22 puntos por partido en tramos significativos de la presente temporada 2025-26, su futuro en Brooklyn parece sentenciado. El jugador se convertirá en agente libre sin restricciones este próximo julio, lo que obliga a los Nets a buscar un retorno inmediato antes de perderlo sin compensación.

Para los Cavaliers, Thomas representa el "microondas" que necesitan desde el banquillo. Tras la salida de Darius Garland hacia Los Ángeles, el equipo ha ganado jerarquía y experiencia con Harden, pero ha perdido profundidad en la anotación secundaria.

Una rotación de ensueño en el "Backcourt"

El interés de los Cavs no es casual. La estrategia del General Manager Mike Gansey parece clara: maximizar la ventana de campeonato de Donovan Mitchell. La incorporación de Thomas permitiría:

Aliviar la carga ofensiva: Proporcionar un anotador capaz de generar sus propios tiros cuando Harden o Mitchell descansen.

Flexibilidad táctica: Su contrato de 6 millones es extremadamente fácil de absorber dentro de las restricciones salariales de Cleveland, permitiendo movimientos complementarios sin comprometer el núcleo joven de la plantilla.

Juventud y proyección: A pesar de los rumores de su salida, Thomas ha demostrado ser uno de los mejores anotadores "libra por libra" de la liga, con más de 30 partidos de 30 puntos en su corta carrera.

El obstáculo: La cláusula "No-Trade"

No obstante, la operación no está exenta de complicaciones. Al haber aceptado la oferta cualificada, Cam Thomas posee una cláusula de veto en cualquier traspaso. Cualquier acuerdo entre Cleveland y Brooklyn requeriría el consentimiento explícito del jugador. Sin embargo, fuentes cercanas sugieren que Thomas vería con buenos ojos unirse a un contendiente al título como Cleveland, donde podría revalorizar su mercado antes de la agencia libre de 2026.