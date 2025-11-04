El jinete venezolano Santiago González queda subcampeón en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Otro encuentro en Estados Unidos terminó el fin de semana pasado. En esta ocasión, se refiere al circuito de Hawthorne, en Stickney, Illinois. Su duración fue de casi ocho meses, desde el 27 de marzo hasta el 2 de noviembre del año anterior. En esta competencia, el jinete venezolano Santiago González, también llamado "El Ciclón" entre sus íntimos, acompañó al campeón Orlando Mojica.

Hawthorne: Santiago González cumple un ciclo de grandes éxitos

Finalizó el meeting en el hipódromo de Hawthorne con Orlando Mojica, quien se coronó como el "Jinete Líder" en la temporada de carreras que culminó el pasado domingo 2 de noviembre en el prestigioso Hawthorne Racecourse, ubicado en la ciudad de Chicago. Esta distinción es un merecido reconocimiento a su constancia, talento y dedicación a lo largo de toda la temporada.

Orlando logró un impresionante total de 63 victorias, acumulando además ganancias superiores a $1,365,056, cifra que lo coloca por encima de mi representado, Santiago González, quien finalizó en la segunda posición de la estadística con 55 triunfos. Este logro no solo refleja el esfuerzo individual de Orlando y Santiago González, sino también el compromiso de todo su equipo de trabajo.

Orlando Mojica, quien forma yunta con Penny Ffitch-Heyes, como agente, se encuentran a tan solo 14 victorias de alcanzar la impresionante cifra de 3,000 triunfos en su carrera profesional. Este hito no solo representa una cifra, sino también la trayectoria de un atleta comprometido con la excelencia y la pasión por nuestro deporte.

Por su parte, el jinete venezolano Santiago González, quien terminó con 55 victorias en este meeting y ganancias de $816.257 para sus conexiones, totaliza en su labor en Estados Unidos, con 856 victorias de las cuales 78 han sido en la presente temporada, como su mejor cifra en los últimos dos años. El “Ciclón” para esta semana tiene un compromiso en la jornada del sábado en el hipódromo de Churchill Downs, a la altura de la segunda carrera de la jornada con el ejemplar Double Echo para el entrenador Martín Escobar.