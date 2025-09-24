Boxeo: Terence Crawford y su equipo no creen que el Canelo Álvarez pueda resistir una revancha (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Terence Crawford y su equipo consideran que no tiene sentido otorgarle una revancha a Canelo Álvarez, debido a la clara superioridad demostrada en su reciente enfrentamiento. El entrenador de Crawford, Bernie Davis, fue tajante al señalar que están convencidos de que el boxeador estadounidense podría vencer al mexicano por segunda vez y que, incluso, esta vez el desenlace podría ser más contundente, con un posible nocaut. Esta perspectiva refleja la confianza plena del campamento de Crawford en la forma física y técnica de su púgil, así como en que Álvarez no tiene los recursos para hacerle daño en un eventual segundo combate.

La contundente superioridad de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez

En la pelea realizada el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, ante más de 70,000 espectadores, Terence Crawford arrebató todos los títulos mundiales al mexicano, ganando por decisión unánime con tarjetas de 115-113, 115-113 y 116-112. A pesar de que Crawford fue menos agresivo de lo esperado durante la mayor parte del combate, fue en los rounds finales donde demostró su superioridad y ventaja clara en el ring. Según Bernie Davis, nada de lo que Canelo propuso aquella noche funcionó, ya que el mexicano parece haber subestimado el poder y la capacidad de Crawford, esperando que pudiera "correr" como William Scull, cuando en realidad Crawford mostró una fortaleza física y técnica que dejó prácticamente sin respuesta a Álvarez.

Para el equipo de Crawford, estos hechos hacen innecesaria una revancha, pues anticipan que el resultado sería el mismo o peor, con la posibilidad de que Canelo sea noqueado. La idea de repetir un combate que consideran dominado de manera tan clara por 'Bud' Crawford no tiene sentido para ellos, al punto de que pierden todo respeto hacia la idea de un segundo enfrentamiento con el tapatío. La victoria del estadounidense no solo fue un triunfo para él, sino que marcó un momento definitorio en la carrera de ambos, ubicando a Crawford como el boxeador indiscutido en la división de peso supermediano.

Postura firme del equipo de Crawford y futuro sin revancha

El entrenador Bernie Davis expresó en entrevista con MillCity Boxing que la condición actual de Crawford es tan óptima que un segundo combate solo podría empeorar el desenlace para Álvarez. Además, Brian McIntyre, otro integrante del equipo, descartó categóricamente una revancha al hablar sobre la discreta actuación de Canelo y la necesidad de que Crawford continúe en la división de 168 libras. Por su parte, el promotor Eddie Hearn confirmó que no existe cláusula de revancha en el contrato entre ambos púgiles, reforzando la postura de que no se espera una repetición del combate en el corto plazo.

Mientras Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, defiende el legado de Canelo Álvarez, el equipo de Crawford se mantiene inflexible en que no hay motivos para un segundo combate. A su juicio, la diferencia en el ring fue evidente e irresoluble, lo que reduce las expectativas y la necesidad de que ambos vuelvan a enfrentarse en busca de un resultado diferente. Terence Crawford, entonces, avanza con paso firme como el campeón indiscutido, dejando claro que su victoria sobre Canelo no solo fue un hecho, sino una declaración contundente sobre su supremacía en el boxeo de los supermedianos.

Este panorama pone en perspectiva el futuro del boxeo en esta categoría, con Crawford consolidándose como la figura dominante a seguir, mientras que Canelo Álvarez, a pesar de su gran legado, deberá replantear su camino sin contar por ahora con la revancha que algunos fanáticos y expertos podían esperar. Así, la historia de esta rivalidad cobra un capítulo definitivo, donde desde el equipo de Crawford se vislumbra un cierre anticipado y sin regreso para este duelo emblemático del pugilismo contemporáneo.