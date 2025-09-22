Óscar De La Hoya y su crítica más dura contra Canelo Álvarez

Suscríbete a nuestros canales

Óscar De La Hoya es una de las personalidades más influyentes del boxeo en los últimos 30 años. Comenzó como boxeador con un gran rendimiento y luego se convirtió en promotor de las peleas estelares. Tiene una guerra contra Canelo Álvarez a quien no dudó en criticar tras caer en su última pelea.

Canelo perdió por decisión unánime contra Terence Crawford en una pelea dominada por el americano. Algo que aprovechó De La Hoya para atacar al mexicano: "Canelo siempre fue un fracaso. Los únicos buenos rivales con los que peleó fueron Bivol, Mayweather y Crawford, y todos jugaron con él. Es un fracasado".

Las palabras de Óscar no solo sorprenden por su dureza, sino por venir de quien fue mentor y promotor de Álvarez en sus primeros años. La relación entre ambos se ha deteriorado con el tiempo, pero este ataque verbal marca un nuevo punto de quiebre entre dos figuras clave del boxeo latino.

¿Dónde queda el legado de Canelo Álvarez tras su última derrota?

Pese a las críticas, Canelo Álvarez sigue siendo uno de los boxeadores más exitosos de su generación. Ha conquistado títulos en cuatro divisiones y se mantuvo como campeón indiscutido del peso supermediano, un logro que pocos han alcanzado en la era moderna del boxeo.

Su capacidad para reinventarse tras cada derrota ha sido clave en su longevidad. Después de caer ante Mayweather en 2013, construyó una carrera sólida enfrentando a rivales como Golovkin, Cotto y Jacobs. Incluso tras perder ante Bivol, volvió a defender sus cinturones con autoridad.

A sus 35 años, Canelo no solo conserva títulos, sino también una base de seguidores que valoran su disciplina y constancia. Su legado no se mide solo en victorias, sino en la forma en que ha elevado el boxeo mexicano y se ha mantenido competitivo en la élite durante más de una década.