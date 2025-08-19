Óscar de la Hoya le pega un derechazo al boxeador Xander Zayas (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El promotor de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya, lanzó un fuerte derechazo pero de palabras contra el boxeador puertoriqueño Xander Zayas por no aceptar una oferta para enfrentarse al invicto mexicano Vergil Ortiz Jr.

De la Hoya consideró que los boxeadores actuales no quieren aceptar combates reales que pueden generar millones de dólares en grandes eventos televisado en ciudades en lonas como la de Las Vegas o Los Ángeles, que han sido escenarios de grandes peleas por títulos mundiales.

Boxeo "estancado"

El ex campeón mundial expresó su molestia en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde señaló que el boxeo “ahora mismo está simplemente estancado… los boxeadores no quieren enfrentarse entre ellos. Ejemplo perfecto: Xander Zayas.” Agregó que los atletas actuales solo quieren mantener su invicto y ganar dinero extra con peleas seguras debido a sus managers.

Una gran oferta

Según De la Hoya en el video se le presentó a Zayas una pelea "en bandeja de plata”: un combate PPV transmitido por DAZN, con fecha tentativa para finales de año, en el MGM Grand de Las Vegas o en Los Ángeles. Incluso ironizó sobre las decisiones actuales de los peleadores: “¿Dónde vas a pelear? ¿OnlyFans?” en referencia a la falta de acuerdos televisivos de su promotora Top Rank, mientras Golden Boy ofrecía la plataforma requerida.

Récord de ambos boxeadores

Zayas tiene un récord de 22 victorias en la misma cantidad de combates, 13 de ellas por nocaut y 9 por decisión. El boricua en varias oportunidades ha dicho que quiere pelear frente a su gente. Mientras que Ortiz Jr., tiene un marca de 23-0, 21 KO’s, es monarca interino superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).